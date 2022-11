Unreal Engine 5.1 è ufficiale: tantissime novità per i giochi next gen

Le prime anticipazioni su Unreal Engine 5.1 avevano entusiasmato pubblico e addetti ai lavori su questo importante aggiornamento al motore next-gen di Epic, finalmente giunto al rilascio ufficiale con comunicazione da parte del team di sviluppo.

Con una nota sul sito ufficiale, infatti, Epic ha pubblicato il changelog definitivo di Unreal Engine 5.1, il suo nuovo motore di gioco, che andrà a migliorare la prima versione rendendolo più robusto, efficiente e versatile.

La roadmap ufficiale aveva già evidenziato gli aspetti principali su cui ci si sarebbe focalizzati in questa nuova versione. Tra questi, sicuramente, gli strumenti più blasonati di UE5: Lumen, Nanite, Virtual Shadow Maps, tutti strumenti ora più ottimizzati con obiettivo principe quello dei 60 FPS su console e PC next-gen.

Con un occhio puntato dritto verso l'efficienza, il motore alla versione 5.1 sfrutterà i cosiddetti Virtual Asset per spaiare i metadati dai dati degli oggetti, consentendo agli sviluppatori di caricare un minor numero di elementi alla volta, soprattutto in ottica di condivisione e sincronizzazione con una banca dati centrale. Allo stesso modo, il nuovo sistema di PSO Caching andrà a semplificare il processo di preparazione dei giochi in DX12.

A questo si aggiungono gli strumenti di world building come Large World Coordinates per World Partition, che consentirà di creare mondi di gioco ancora più vasti senza compromessi. In aggiunta, l'HLOD di UE5 consentirà il rendering e la riproduzione delle fonti d'acqua con un impatto ancora più basso sulle risorse di sistema, pur mantenendo un importante impatto visivo.

Infine, non mancano una fittissima schiera di novità legate, ad esempio, all'animazione e deformazione dei modelli tramite machine learning, migliorie sul fronte sonoro e importanti novità legate alla produzione video, tra Color Correction e In-Camera VFX Editor integrato.