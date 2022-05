Unreal Engine 5, disponibile un benchmark 8K Ray tracing gratuito

Se volete mettere alla prova il vostro PC da gaming come si deve e i classici benchmark 3DMark non vi bastano, potrebbe interessarvi sapere che è stato rilasciato un nuovo software interessante. Infatti, si fa riferimento a un benchmark con texture 8K e Ray tracing.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz e Wccftech, il cosiddetto EzBench Benchmark è stato reso disponibile gratuitamente su Steam. Quest'ultimo è basato sul noto motore di gioco Unreal Engine 5, che in questo periodo sta facendo comparire più di qualche sorriso sul volto degli appassionati di PC gaming, considerando anche l'impatto avuto da tech demo UE5 come quella della stazione ferroviaria.

Inoltre, l'attesa per videogiochi come Black Myth Wukong è alle stelle. In questo contesto, capite bene che un benchmark di questo tipo non passa di certo inosservato, considerando anche il fatto che il progetto è pensato per rappresentare "lo scenario peggiore possibile", nel senso che si vuole spingere al massimo la scheda video (a tal proposito, sono consigliati almeno 8GB di memoria). Per questo motivo, è giustificato il peso di circa 20GB. In ogni caso, non disperate se la vostra GPU non sembra reggere molto bene EzBench Benchmark, in quanto molto probabilmente i titoli UE5 che approderanno sul mercato in futuro saranno ottimizzati in modo migliore.

Per il resto, ricordiamo che altre demo interessanti in Unreal Engine 5 sono quelle relative a Matrix Awakens e The Market of Light, a cui potreste voler dare un'occhiata allo stesso modo. Insomma, i metodi per approfondire sin da ora le potenzialità del motore grafico Unreal Engine 5 rilasciato ad aprile 2022 per tutti i developer non mancano.