Unreal Engine 5 è fenomenale in questa stanza con Path Tracing!

L’iperrealismo di Unreal Engine 5 non è più una novità ma l’enorme potenziale del nuovo e attesissimo motore di gioco di Epic Games si è fatto vedere ancora una volta in un’eccezionale dimostrazione pratica.

Tutto nasce dal desiderio di un artista digitale e sviluppatore indipendente di dar vita al suo sogno virtuale, la creazione di una cantina attrezzata per il faidate immersa nelle campagne svedesi, con il massimo realismo possibile su Unreal Engine V.

L’incredibile lavoro che vedete a schermo, probabilmente persino più dettagliato delle tech demo ufficiali viste finora, è stato realizzato in maniera completamente indipendente, partendo da zero persino per alcune texture, create principalmente in Zbrush, ma utilizzando anche le numerose librerie online di oggetti e materiali iper ralistici ottenuti tramite la tecnica della fotogrammetria.

La prima versione del video fa abbondante uso del path tracing, la tecnica di resa più realistica possibile ma anche la più pesante da elaborare, i cui difetti sono evidenti nel rumore di fondo presente nelle zone più scure della scena. E’ già in lavorazione un nuovo progetto che sfrutterà invece le potenzialità di illuminazione del motore Lumen, in modo da poter confrontare le due tecnologie all’opera, e che sarà forse meno realistico ma più “pulito” nella resa.

Questo più di altri lavori riesce a trasmetterci quali siano davvero le possibilità offerte dal motore di nuova generazione, anche in mano a un singolo artista che, a suo dire, non aveva mai utilizzato Unreal Engine V prima d’ora.

Certo, si tratta di un progetto di dimensioni ridotte, ma il livello di dettaglio e di realismo raggiunti in questa anteprima lasciano a bocca aperta, anche se avevamo avuto modo di assaggiare il nuovo Unreal già con Matrix Awakens, che certamente non regalava le stesse sensazioni ma che metteva in mostra ben altri aspetti del motore di Epic, come MetaHuman per la creazione di personaggi e Nanite per la gestione di milioni di poligoni, in grado di restituire anche i dettagli più microscopici dei singoli oggetti a schermo, per un livello di dettaglio prima d’ora inimmaginabile.

Un altro gioiello grafico realizzato con il nuovo motore di Epic l’ha mostrato Ninja Theory, che con la sua demo di Hellblade 2 ha dato prova concreta del livello tecnico e artistico a cui alcuni videogiochi potranno ambire in questa generazione. Il tutto con la promessa di una maggiore facilità di utilizzo e la possibilità di ottenere questi risultati in molto meno tempo rispetto al passato.

Se volete curiosare ancora di più sui nuovi strumenti del motore di Epic, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai primi test effettuati su UE5 con Lumen e Nanite.