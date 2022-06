Untags lancia le cover e gli accessori modulari per smartphone, designed in Italy

Untags ha presentato la sua proposta di cover ed accessori, designed in Italy, modulari per smartphone, che aprono le porte a tante opzioni di personalizzazione per i dispositivi che abbiamo sempre con noi.

La gamma di cover ed accessori modulabili danno il via ad innumerevoli combinazioni ed il segreto è da ricercare nel fatto che le cover presentano un aggancio alla base della custodia sul quale si possono aggiungere accessori come lettere, charms e phone strap.

Le cover attualmente sono disponibili per la gamma di iPhone 12 e 13 ed abbracciano tre capsule connection: Palette, che si contraddistingue per 6 diversi colori pieni, vividi e saturi, Funny Things, caratterizzata da fantasie eccentriche e divertenti, e Graphic Tour, con colori accesi e linee sinuose che avvolgono e rendono unico l’iPhone.

La gamma di accessori include diversi Phone Straps: dallo Scoubidou che sicuramente sarà apprezzato dai nostalgici degli anni 90, ai Necklace in diversi stili e Charm con i simboli ed ogni lettere dell’alfabeto.

E’ stato già annunciato che nei prossimi mesi saranno disponibili nuove capsule collection con cover ed accessori distintivi ed unici.