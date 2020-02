Alcuni uomini hanno iniziato a vedere tutto di blu dopo aver assunto del viagra

Gli effetti collaterali possono essere davvero strani. Recentemente, alcuni uomini hanno iniziato a vedere tutto blu dopo aver assunto del sildenafil (più comunemente conosciuto come "viagra"), un farmaco utilizzato principalmente nella terapia della disfunzione erettile.

Un nuovo rapporto, pubblicato venerdì 7 febbraio sulla rivista Frontiers in Neurology, descrive i casi di 17 uomini che sono andati in un ospedale in Turchia con problemi di vista che persistevano per più di 24 ore dopo aver assunto il sildenafil. I problemi segnalati includevano: visione offuscata, sensibilità alla luce, riduzione della vista e cambiamenti nella percezione del colore, inclusa una "visione intensa di colore blu", un effetto collaterale noto come cianopsia.

È noto che il sildenafil può causare alterazioni temporanee della vista e questi effetti collaterali - in genere - scompaiono entro 3-5 ore. I cambiamenti di visione persistenti, come quelli visti in questo caso, sono molto più rari. Fortunatamente, i problemi di vista per tutti gli uomini descritti in questo rapporto sono scomparsi dopo 21 giorni. "Per la stragrande maggioranza degli uomini, qualsiasi effetto collaterale del sildenafil sarà temporaneo e lieve", afferma l'autore dello studio Cüneyt Karaarslan, dell'ospedale Dünyagöz Adana in Turchia. "Tuttavia, ho voluto evidenziare che persistenti problemi di vista e di vista possono essere incontrati per un piccolo numero di utenti."

Com'è potuta succedere una cosa del genere? Il sildenafil "combatte" la disfunzione erettile inibendo un enzima chiamato fosfodiesterasi 5 (PDE5). Il farmaco, però, inibisce anche un enzima chiamato fosfodiesterasi di tipo 6 (PDE6), che si trova nelle cellule della retina. Tutti gli uomini nel rapporto hanno utilizzato il sildenafil per la prima volta e tutti hanno preso la dose più alta raccomandata del farmaco, 100 milligrammi. Nessuno di loro, inoltre, aveva una prescrizione per il farmaco.

Poiché non è chiaro chi sperimenterà tali effetti collaterali, i produttori del farmaco consigliano di iniziare con le dosi più bassa (50 milligrammi). Sempre per restare in tema di "vista alterata", recentemente alcuni uomini hanno iniziato a sviluppare una visione notturna causata da alcuni farmaci anticancro.