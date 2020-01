Gli uomini di Neanderthal avevano dei denti abbastanza duri per masticare noci e semi

Secondo un nuovo studio, i Neanderthal, grandi ed esperti nuotatori, erano in grado di masticare piante dure, come noci e semi. Per capire il tipo di alimentazione dei nostri antichi antenati, alcuni ricercatori hanno testato i loro denti in laboratorio.

I risultati, pubblicati questa settimana sulla rivista Scientific Reports, suggeriscono che i denti di Neanderthal erano perfettamente in grado di masticare piante dure. "Abbiamo scoperto che i tessuti di piante dure come i gusci di noci e semi influenzavano a malapena le trame sui denti", afferma in un comunicato stampa l'autore principale dello studio Adam van Casteren, docente di antropologia biologica presso la Washington University di St. Louis.

Mentre l'analisi chimica dei denti ha suggerito che i Neanderthal mangiassero principalmente carne, l'analisi delle strutture mascellari suggerisce che gli ominidi avessero alcuni "mezzi unici" per mangiare una grande varietà di cibi. "Tutti questi attributi morfologici sembrano indicare che avevano la capacità di produrre grandi forze nel morso", continua van Casteren.

In laboratorio, gli scienziati hanno inserito alcuni pezzi di gusci di semi su una sonda e l'hanno fatta strisciare attraverso lo smalto di un dente. I test non hanno prodotto rotture significative, graffi o fratture. Le nuove scoperte, combinate con la precedente analisi delle strutture mascellari di Neanderthal, suggeriscono che i primi parenti umani avrebbero potuto masticare grandi quantità di noci e semi senza danneggiare l'integrità strutturale dei loro molari.

"Quando si consumano molti semi duri e piccoli, è probabile che siano necessarie grandi forze di masticazione per macinarli tutti", afferma infine van Casteren. "Alla luce delle nostre nuove scoperte, è plausibile che piccoli e duri oggetti come semi fossero una risorsa alimentare per i primi ominidi."