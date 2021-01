Anche gli uomini di Neanderthal seppellivano i loro morti?

Gli addetti ai lavori non possono dirlo con certezza, ma molto probabilmente i Neanderthal usavano seppellire i loro morti. Tuttavia, finalmente e per la prima volta in Europa, un team multidisciplinare di scienziati ha dimostrato che la tecnica di sepoltura dei defunti veniva utilizzata anche dai "cugini" dell'Homo sapiens.

Secondo quanto riporta uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, gli esperti hanno analizzato uno scheletro umano da uno dei più famosi siti Neandertal in Francia: il rifugio roccioso La Ferrassie, Dordogna. In questo luogo, tra il 1970 e il 1973, vennero scoperti 7 scheletri di questi ominidi, tra cui uno appartenente a un bambino di circa due anni.

Recentemente, dopo qualche decennio, gli esperti guidati da ricercatori del CNRS, del Muséum national d'histoire naturelle in Francia e dell'Università dei Paesi Baschi in Spagna, hanno riesaminato il rifugio roccioso La Ferrassie. L'impresa ha dato i suoi frutti: in totale sono state scoperte 47 nuove ossa umane non identificate durante il primo scavo e sicuramente appartenenti allo stesso scheletro.

I ricercatori hanno dimostrato che lo scheletro del bambino era stato sepolto in uno strato sedimentario inclinato a ovest, mentre gli altri strati del sito erano inclinati a nord-est. Le ossa, che erano relativamente non sparse, erano rimaste nella loro posizione anatomica. Inoltre, l'ottimo stato di conservazione indica una rapida sepoltura dopo la morte, senza contare che il contenuto dello strato si è rivelato più vecchio rispetto al sedimento circostante.

Ciò può significare solo una cosa: il corpo di questo bambino di due anni di Neandertal è stato intenzionalmente depositato in una fossa scavata in uno strato sedimentario circa 41.000 anni fa. Servono, comunque, altri studi per capire le pratica di sepoltura di questi ominidi.