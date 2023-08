Gli uomini non piangono? Potrebbe essere colpa del testosterone

Le lacrime umane hanno un potere rigenerativo sia mentale che fisico, in quanto piangere serve non solo a preservare la salute oculare ma anche per sfogare quel dolore che teniamo dentro.

Tuttavia, se le donne possono sentirsi libere di esprimere la propria tristezza attraverso il pianto, per gli uomini la situazione risulta essere completamente diversa.

Infatti, non è usuale vedere un uomo che piangere poiché, secondo il pensiero comune, mascolinità e pianto non vanno a braccetto, nonostante quest'ultimo sia una normalissima risposta alle forti emozioni negative o positive, provate dall'essere umano.

La mancanza di pianto ha suscitato non poca curiosità negli scienziati che hanno voluto condurre uno studio per comprendere se, in effetti, questa negli uomini dipendesse soltanto da un fattore culturale o anche da altro.

È stato osservato come, nelle donne transgender sottoposte ad una cura ormonale, la reazione del pianto fosse molto più accentuata rispetto ai periodi di vita in cui non assumevano questi tipi di farmaci. Lo stesso fenomeno è stato possibile osservarlo anche negli uomini transgender i cui, sottoposti alla cura, riferivano una mancanza di pianto.

A questo punto, i ricercatori hanno cominciato a pensare che, probabilmente, il responsabile di questo fenomeno fosse proprio l'ormone del testosterone. Per tanto tempo si è pensato che gli uomini che presentavano un alto livello dell'ormone fossero più propensi a vivere un successo dopo l'altro mentre oggi, invece, proprio questo potrebbe essere ciò che vieta agli uomini di esprimere la propria gioia o il proprio dolore.

Ad oggi, non si hanno ancora certezze sulla veridicità di questo dato ma è importante ricordare che le emozioni non conoscono sesso e che gli uomini, così come le donne, hanno tutto il diritto di esprimere paure ed angosce e di abbandonarsi completamente a un pianto liberatorio senza dover provare quella sensazione di umiliazione.