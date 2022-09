Gli uomini più ricchi del mondo stanno costruendo dei bunker, dobbiamo preoccuparci?

Douglas Rushkoff è un teorico dei media, nonché scrittore, editorialista e documentarista che in una storia del Guardian ha raccontato che i cinque uomini più ricchi del mondo lo hanno portato in aereo a un incontro segreto per avere i suoi consigli su come sopravvivere a potenziali sconvolgimenti politici o disastri climatici.

"Ho cercato di ragionare con loro", ha scritto Rushkoff nell'articolo che potrete leggere qui. "Ho raccontato loro argomentazioni pro-sociali per la collaborazione e la solidarietà come i migliori approcci alle nostre sfide collettive a lungo termine. Hanno alzato gli occhi al cielo per quella che sembrava suonare loro come filosofia hippy."

Secondo quanto affermato dall'esperto, i super ricchi stanno costruendo bunker per la loro sicurezza, mentre diverse aziende con prodotti post-apocalittici hanno contattato lo stesso Rushkoff per aiutarli a vendere le loro merci. Una startup chiamata Vivos, ad esempio, vende appartamenti sotterranei di lusso che includono piscine, sale giochi, film e ristoranti.

"Questi bunker rimandano solo l'inevitabile", scrive Rushkoff. La storia dell'esperto è sicuramente molto interessante e mostra l'ipocrisia di certi uomini, ma dobbiamo preoccuparci? Ovviamente questo non è il segnale che l'umanità sta per finire, semplicemente anche i super ricchi possono farsi prendere da paure e paranoie, che li portano a chiedere dei mezzi per proteggersi da eventuali pericoli... come l'eruzione di un super vulcano.