Probabilmente uomini e scimmie hanno in comune un antenato che amava danzare

Un gruppo di scienziati ha osservato, in alcuni primati, dei movimenti particolari, associati al ritmo di una particolare musica, supponendo che essi stessero... ballando!

Abbiamo visto in una news precedente come alcuni primati si muovano seguendo dei passi ritmati che ricordano dei “passi di danza” ed ora, con questa nuova ricerca, sembra proprio che queste scimmie abbiano la danza nel sangue. La ricerca ha coinvolto una squadra di ricercatori provenienti dall’Università di Kioto che ha studiato sette scimpanzé da sempre vissuti in cattività. A queste scimmie è stato fatto ascoltare un brano, eseguito su pianoforte, della durata di circa due minuti per sei giorni. Il brano che veniva fatto ascoltare agli animali non era sempre lo stesso, cambiava solamente per quanto riguardava il tempo.

I risultati di questo esperimento sono stati estremamente interessanti perché tutti gli esemplari erano in qualche modo attratti dalla musica, muovendosi a tempo, ognuno a modo suo. Alcuni movimenti sono stati descritti dai ricercatori e, infatti, degli animali battevano i piedi, altri applaudivano o si gettavano contro i lati della struttura nella quale si trovavano. In particolari, gli scienziati hanno notato che a muoversi per più tempo erano gli individui di sesso maschile ed erano anche quelli più propensi ad emettere delle vocalizzazioni. In pratica, questi animali usavano parte della loro energia in un comportamento non legato alla ricerca di cibo o alla riproduzione. Ma gli scienziati non si sono fermati qui.

Tra tutti gli individui hanno scelto quello che più era attratto dalla musica, che più si muoveva seguendo il ritmo della canzone e lo hanno osservato per più tempo dopo la fine del primo test. Questa scimmia ballerina, di nome Akira, è stata sottoposta per altri 24 giorni all’esperimento, dimostrando la sua abilità a muoversi seguendo i cambiamenti di tempo della musica. Lo studio è particolarmente interessante soprattutto se pensiamo che, per muoversi seguendo il tempo di un brano musicale, il cervello deve attivare varie delle sue zone che devono, in qualche modo, coordinarsi (la zona deputata all’udito e quella legata ai movimenti, per esempio). Secondo gli scienziati, quindi, la capacità di noi esseri umani di ballare si è evoluta in un antenato comune tra umani e scimpanzé, un antenato che risale, probabilmente, a circa 6 milioni di anni fa.