Un uomo si affaccia nel suo giardino e trova un pezzo di Boeing 737

Un insegnante di scuola di Portland, Bob Sauer, ha fatto una scoperta insolita nel suo giardino: il "door plug" di un Boeing 737 MAX 9. Questo pezzo è stato perso durante un volo della Alaska Airlines da Portland, Oregon, a Ontario, California, quando il plug è stato risucchiato fuori dal fusoliera dell'aereo, creando una forte corrente d'aria.

Fortunatamente, i passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono atterrati incolumi. La National Transportation Safety Board (NTSB) è stata immediatamente contattata da Sauer per segnalare il ritrovamento. Jennifer Homendy, presidente della NTSB, ha ringraziato pubblicamente l'uomo per il suo contributo.

Il door plug, utilizzato per sigillare un'apertura in alcune configurazioni ad alta capacità degli aerei, era stato installato su questo volo specifico perché la porta non era necessaria. Oltre al door plug, è stato recuperato anche un iPhone, che è sopravvissuto miracolosamente dopo essere stato risucchiato fuori dall'aereo e caduto a terra.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza dei Boeing 737 MAX 9. Alaska Airlines ha rivelato di aver trovato "alcune parti allentate" su altri aerei MAX 9 durante le ispezioni iniziali, suggerendo la possibilità di futuri incidenti. Anche United Airlines ha scoperto "bulloni che necessitavano di ulteriore serraggio".

Nel frattempo, la Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che la sicurezza del pubblico è la sua priorità principale e ha messo a terra gli aerei interessati fino a quando non sarà soddisfatta della loro operatività. Insomma, secondo uno studio incidenti simili in futuro saranno sempre più comuni, soprattutto con i numerosi lanci di veicoli e satelliti spaziali.