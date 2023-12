Un uomo afferma che un ragno si è schiuso dentro il suo corpo, ma è possibile?

Un passeggero di una crociera, Colin Blake, durante una sosta a Marsiglia, in Francia, ha subito un morso che ha trasformato il suo alluce in un teatro di eventi inspiegabili. Il gonfiore e il colore violaceo del dito hanno portato il personale medico della nave a intervenire con antibiotici... ma non solo!

Dalla ferita, durante la medicazione, fuoriescono quelle che somigliano - secondo la storia - a delle "foglie di tè". Per Blake, queste macchie erano nientemeno che uova di aracnide, deposte da un lupo ragno peruviano durante il morso (sapete che esiste anche il ragno lupo dell'Alaska?). La storia si complica ulteriormente quando, quattro settimane dopo, i medici scoprono un "corpo estraneo" nel piede di Blake, che lui identifica come un ragno in procinto di "mangiare la via d'uscita dal suo dito."

Questa narrazione, degna di un racconto horror, ha sollevato dubbi tra gli esperti. Lena Grinsted, biologa evolutiva e studiosa del comportamento dei ragni presso l'Università di Portsmouth, e Sara Goodacre, professoressa di biologia evolutiva, hanno espresso forti perplessità sulla veridicità del racconto. Entrambe hanno sottolineato che i ragni non depongono le uova in altri organismi e che spesso i medici confondono tagli e graffi con morsi di queste creature.

La storia di Blake potrebbe essere stata causata da un'infezione in una ferita non correlata a un ragno. Goodacre e Grinsted hanno anche messo in dubbio l'identificazione dell'aracnide, sottolineando la difficoltà di capire con precisione le specie, anche per gli esperti. La BBC, che ha riportato inizialmente la storia, ha ammesso che l'articolo non rispettava gli standard editoriali previsti, modificando il report per chiarire che si trattava di affermazioni fatte dal paziente.

Il dubbio rimane, come la storia di una mosca trovata nel retto di un uomo.