Un uomo ha appena ritrovato un tesoro archeologico col suo metal detector

Qualche mese fa, sotto consiglio del suo medico, Erlend Bore ha comprato un metal detector. L’uomo norvegese non pensava che avrebbe trovato chissà quale tesoro sepolto, anzi aveva solo bisogno di alzarsi dal divano e di uscire all’aria aperta. Le sue aspettative, però, non sono state attese.

Era un sonnolento giovedì pomeriggio quando il detector di Bore cominciò a suonare. Si trovava sulla montuosa isola di Rennesøy, vicino alle coste sud-occidentali della Norvegia. Non era il primo "tesoro" della giornata: poco prima Bore aveva ritrovato alcuni fantastici rottami. Ma questa volta i rottami luccicavano in maniera sospetta.

Sepolti sotto il terreno lo attendevano nove ciondoli, tre anelli e 10 sfere d'oro risalenti a ben 1500 giorni fa. Secondo gli esperti, i preziosi pendenti d’oro facevano parte di una vistosa collana realizzata da antichi gioiellieri e che veniva indossata dai più potenti membri della società norrena.

Sui ciondoli, chiamati bratteati, è rappresentata una celebre scena della mitologia norrena, in cui il dio norreno Odino guarisce il cavallo malato di suo figlio.

Ole Madsen, direttore del Museo Archeologico dell'Università di Stavanger, ha dichiarato che trovare "così tanto oro nello stesso momento è estremamente insolito". Tuttavia, a differenza dell'uomo che aveva usato un meteorite come fermaporta, Bore non avrà neanche un centesimo dal suo ritrovamento.

Secondo la legge norvegese, infatti, gli oggetti antecedenti al 1537 e le monete più vecchie del 1650 sono considerati proprietà dello Stato. Esattamente come accade per i tesori ritrovati in Inghilterra.