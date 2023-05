Uomo arrestato in Cina per aver usato ChatGPT: aveva creato una fake news virale

Sono già numerosi gli allarmi relativi alla capacità di ChatGPT di generare fake news sui temi più disparati. L'utilizzo sconsiderato del chatbot di OpenAI, insieme alle durissime leggi cinesi, potrebbero però costare carissimo ad un uomo del Gansu, nel Nord della Cina, arrestato con l'accusa di aver usato ChatGPT per generare delle notizie false.

Stando a quanto riporta The Verge, la situazione dell'uomo sarebbe doppiamente grave. In primo luogo, egli non avrebbe seguito le linee guida anti-IA di Pechino, che hanno portato al ban di ChatGPT in tutta la Cina già a fine febbraio e che proibiscono l'uso di qualsiasi IA (comprese quelle sviluppate entro i confini nazionali) per la generazione di fake news.

In secondo luogo, il cittadino cinese avrebbe usato l'IA per diffondere false informazioni sul web: l'accusa rivolta all'uomo, chiamato semplicemente Hong, è infatti quella di aver generato diversi articoli relativi a un incidente fatale sulla linea ferroviaria interna, ovvero un deragliamento che avrebbe causato numerose vittime. La polizia cinese ha già spiegato al South China Morning Post che quelle diffuse dall'uomo sarebbero "false informazioni".

Le pubblicazioni sarebbero iniziate il 25 aprile, con una ventina di post molto simili, differenti solo per alcuni piccoli dettagli, tutti sul medesimo evento e sulla medesima piattaforma, il portale di blogging Baijiahao. Non sono ancora chiari i motivi dell'uomo, anche se quest'ultimo ha già ammesso alla polizia di aver utilizzato ChatGPT per scrivere i contenuti, salvo poi diffonderli manualmente con degli account creati ad hoc.

Prima di essere rimossi, gli articoli falsi sono stati visti da almeno 15.000 persone in tutta la Cina, anche se non sembra che abbiano avuto ripercussioni sulla sicurezza interna del Paese. Nonostante ciò, le azioni di Hong sono state classificate nell'ampio spettro di crimini noti come "picking quarrels and creating troubles", una definizione molto ampia utilizzata dalla giurisprudenza cinese per includere moltissimi reati, compresa la creazione e la diffusione di fake news.