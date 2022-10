Uomo si fa asportare un tumore al cervello, mentre suona il sax

L’uomo protagonista di questa vicenda è stato sottoposto ad una craniotomia, ovvero un intervento chirurgico che prevede l’accesso diretto al cervello del paziente, aprendo il cranio. Sembrerebbe non esserci niente di speciale in questo evento, se non fosse che l’uomo è stato operato per nove ore di fila, mentre suonava il sax.

Il dottor Christian Brogna ha spiegato, a CBS News, che l’intervento al musicista di sesso maschile trentacinquenne è stato un successo. Nonostante l’operazione complessa, il medico è riuscito a rimuovere il tumore senza alcun intoppo.

"Il tumore si trovava in un'area molto, molto complessa del cervello. Inoltre, il paziente è mancino. Questo rende le cose più complicate perché i percorsi neurali del cervello sono molto più complicati". Non tutti gradirebbero farsi aprire il cervello, soprattutto da consci e reattivi, ma questo approccio sembra esser fondamentale, al fine di individuare quali zone dell’organo vitale possono essere tagliate senza provocare danni.

I tumori sono incredibilmente simili al tessuto cerebrale sano; pertanto, è davvero complesso operare senza specifiche accortezze. Insomma, in questo tipo di interventi è più facile sbagliare che completare il processo chirurgico correttamente.

Rimanere svegli durante un intervento permette ai medici di osservare meglio i segni di perdita di funzionalità prima che sia troppo tardi. Normalmente, la prima fase delle craniotomie, ovvero l’apertura del cranio, prevede una doverosa anestesia della zona. Gli specialisti stimolano il tessuto cerebrale con piccole scariche elettriche. Se l’area “infastidita” risponde negativamente, il medico riconosce la mancanza di idoneità di recidere quella parte del cervello.

Ulteriori stimolazioni, invece, sono di tipo cognitivo: se non si è in possesso di nozioni musicali come l’uomo protagonista di questa storia, ci sono dei logopedisti che testano la reattività del paziente sveglio sottoponendolo a delle prove, alla ricerca di tre tipi di errori legati al linguaggio.

Il primo è di tipo semantico, il che significa che il soggetto, dinanzi a un cucchiaio, affermi di star visionando una forchetta.

L’errore numero due è fonemico, ovvero che le risposte errate fornite sono foneticamente simili a quelle corrette (pronunciare la parola “latte”, di fronte all’immagine di un letto, per esempio).

Il terzo errore è l’arresto del linguaggio, ciò vuol dire che, nel tentativo di rispondere, l’uomo perde la capacità di parlare completamente. Differentemente dagli altri due casi, il paziente si rende conto del “malinteso indotto” e avvertirà forte dolore.

Sebbene sia una procedura invasiva e senza dubbio ansiosa, operazioni come queste possono liberare le persone da tumori pericolosi senza compromettere la loro qualità di vita.