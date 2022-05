Uomo autistico fa causa al supermercato: non hanno fatto entrare il suo gatto d'assistenza

Ian Fenn, 51 anni, si affida a Chloe, 12 anni, per affrontare il mondo ogni giorno e impedirgli di sentirsi "sopraffatto". Ma il signor Fenn è rimasto "sconvolto" dopo che gli era stato ordinato di uscire da una filiale del supermercato a Clapham Common, a sud di Londra, il che gli ha tolto fiducia.

Sainsbury's, una famosa catena di supermercati inglese, accoglie i cani da assistenza, ma afferma che i gatti potrebbero rappresentare un rischio per l'igiene. Dice di aver chiesto al suo gruppo di salute ambientale di studiare possibili soluzioni. Ma il signor Fenn ha detto a Sky News che "non ha altra scelta" che agire perché è il supermercato più vicino raggiungibile a piedi.

Ha contattato Sainsbury's tramite Twitter per richiedere il permesso di portare Chloe nella filiale di Clapham il 12 marzo di quest'anno, dopo aver precedentemente visitato i negozi vicini a Balham e Tooting. "Ero a mio agio, ero stato negli altri due negozi senza problemi", ha detto a Sky News. "Poi la guardia di sicurezza ha detto 'fuori, fuori, fuori'".

Il signor Fenn, un progettista di software, ha chiesto di parlare con un responsabile del negozio, ma ha riferito che gli è stato ripetutamente detto di andare via. "Ho appena chiuso, volevo solo andarmene e tremavo". Il signor Fenn ha detto che "non poteva sopportare di pensare" a lasciare Chloe fuori.

Il protagonista di questa storia si occupa di tutto ciò che necessita il gatto, compresa la formazione specialistica, la dieta e il trattamento del pelo una volta alla settimana. "Lei è un gatto molto speciale con il temperamento perfetto", ha aggiunto. Chloe funge da "inizio di conversazione" e "lubrificante sociale" per il signor Fenn.

"Prima di Chloe ero sopraffatto dalle luci intense, dimenticavo per cosa fossi lì, non potevo prendere una decisione, mi agitavo e finivo per andarmene", ha detto.

Parlando dell'incombente contenzioso con Sainsbury's, il signor Fenn ha detto: "Hanno appena chiuso la conversazione. Non mi trattano con rispetto. […] Non ho molta scelta. Sono l'unico supermercato raggiungibile a piedi, non c'è niente di simile a quello di Sainsbury".

Chloe ha accompagnato il signor Fenn a una filiale di Tesco che è raggiungibile in treno. Anche il suo amico felino si è unito a lui per viaggi al suo ospedale locale, medico di famiglia e ristoranti. "È solo Sainsbury's ad avere il problema", ha aggiunto.

"Dal punto di vista personale preferirei non intraprendere un'azione legale perché è stressante e si tratta di denaro considerevole. […] L'unico motivo per cui lo sto portando avanti è perché Sainsbury's non mi ha dato scelta". Si spera che il caso fornisca chiarezza su come la legge si applica agli individui.

L'Equality Act 2010 impone ai datori di lavoro il dovere di apportare ragionevoli adeguamenti al posto di lavoro o alle sue pratiche per garantire che le persone disabili non siano in sostanziale svantaggio.

