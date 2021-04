Uomo beve 2 litri di bevande energetiche al giorno per due anni: ecco cosa succede

Sulla rivista BMJ Case Reports è stato riportato un caso clinico davvero curioso che ha visto le conseguenze di un eccesso durato due anni: in un ospedale di Londra un paziente è stato portato in terapia intensiva perché negli ultimi due anni ha bevuto principalmente solo bevande energiche, 4 lattine di 500 ml ogni giorno.

L'uomo quattro mesi prima ha visto un costante peggioramento della mancanza di respiro, con conseguente affanno e perdita di peso. Ulteriori indagini hanno scoperto che in passato aveva anche sofferto di attacchi di indigestione, tremore e palpitazioni cardiache, ma non ha cercato alcun tipo di cura medica.

"Questa esperienza è stata estremamente traumatizzante per diversi motivi. In primo luogo, soffrivo di delirio, avevo problemi di memoria a tal punto che non riuscivo a ricordare perché mi trovavo terapia intensiva. In secondo luogo, ero costantemente spaventato perché stavo lottando per muovermi o parlare. Spesso non mi addormentavo fino al mattino presto", spiega il paziente.

Ogni lattina consumata dal paziente contiene circa 160 milligrammi di caffeina, ciò significa che stava consumando almeno 640 milligrammi di caffeina ogni giorno (il limite massimo consigliato è di circa 400 milligrammi). Numerosi esami del sangue, scansioni mediche e letture ECG hanno rivelato, infine, che l'uomo aveva un'insufficienza cardiaca e renale (quest'ultima a causa di un'altra patologia).

L'insufficienza cardiaca, secondo quanto riportano i medici, è stata causata proprio dal consumo delle bevande energetiche. Le condizioni del paziente erano così gravi che inizialmente è stata presa in considerazione il trapianto combinato di cuori e reni. Fortunatamente, i suoi sintomi cardiaci sono migliorati significativamente con il trattamento farmacologico.

Altri casi clinici del genere? Leggete la storia della donna a cui crescevano peli sulle gengive o della donna che urinava alcol senza averlo mai bevuto.