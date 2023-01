Uomo beve 28 litri di birra e rimane in post sbornia per un mese

Molti di voi avranno sicuramente provato i fastidi di un post sbornia - per questo motivo gli scienziati stanno creando una pillola per evitare gli effetti collaterali - ma siamo sicuri che non avrete mai sperimentato dei sintomi come quest'uomo di 37 anni che ha avuto mal di testa per circa un mese dopo 28 litri di birra. Sì, è tutto vero.

Nel 2007, i medici in Scozia segnalarono il caso di un uomo con mal di testa e visione offuscata per un mese dopo 60 pinte di birra (un bel problema, considerando che i rimedi anti sbornia non funzionano). Intorno al 2006, il soggetto si presentò al Southern General Hospital di Glasgow lamentando i sintomi descritti prima. Le indagini dei medici non rivelarono nulla di strano: né traumi cranici, infezioni o altri problemi.

A seguito di alcune domande degli addetti ai lavori, il paziente rivelò di una grande bevuta di alcol: in soli quattro giorni circa 28 litri di birra. Dopo due giorni di nausea e vomito, il mal di testa rimase per settimane... portando il paziente a chiedere consiglio ai dottori. Dopo una TAC sul suo cervello, che non rivelò nulla di insolito, una puntura lombare mostrò un significativo accumulo di pressione intorno al cervello.

Gli esami del sangue rivelarono anche alti livelli di lupus anticoagulante, che i medici ritenevano potessero essere un segno di un problema autoimmune in cui il suo corpo stava attaccando i suoi stessi tessuti. Per rimediare al problema, all'uomo vennero somministrati anticoagulanti per un lungo periodo di tempo.

Fortunatamente per lui, dopo aver ascoltato i medici, il mal di testa e la visione offuscata dell'uomo scomparirono, così come riportato sulla rivista The Lancet.