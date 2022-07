Quest'uomo, candidato alla presidenza del Kenya, vuole esportare veleno, testicoli e oppio

Un tempo bambino di strada in Kenya e scavatore di tombe nel Regno Unito, George Wajackoyah è diventato un fenomeno politico candidandosi alla presidenza del Kenya con la promessa di trasformare la nazione dell'Africa orientale in un importante esportatore di marijuana, veleno di serpente e testicoli di iene.

Il professore di 63 anni, che ha una formazione in giurisprudenza, si è rivelato il più eccentrico dei quattro candidati alla presidenza che hanno contestato le elezioni del 9 agosto. I sondaggi hanno classificato il candidato del Partito delle Radici al terzo posto: l'ultimo, pubblicato l'11 luglio, gli dà solo il 4% dei voti.

"Wajackoyah sta correndo su una piattaforma oltraggiosa che normalmente verrebbe derisa fuori città, ma non c'è dubbio che ha catturato l'immaginazione di giovani arrabbiati e disamorati sia nel Kenya urbano che rurale, tagliando tutti i regolari etnici, regionali e linee di partito ", scrive Macharia Gaitho, uno dei principali editorialisti del quotidiano keniota Daily Nation.

Durante la campagna elettorale, il professor Wajackoyah tende a indossare una tuta, una maglietta e un velo piuttosto che un abito elegante, per dimostrare che non fa parte dell'establishment keniota che accusa di corruzione dilagante. Spesso fa anche dei gesti con le dita come se stesse fumando marijuana e fa impazzire la folla mentre balla al ritmo di canzoni reggae.

Il professor Wajackoyah dice che, se vince le elezioni, approverà leggi per regolamentare l'agricoltura e la produzione di marijuana per uso industriale e medico, per aiutare a risolvere due dei maggiori problemi del Kenya: la disoccupazione e il debito nazionale in aumento.

Afferma che la nazione potrebbe più di nove trilioni di scellini (76 miliardi di dollari; 75 miliardi di euro) all'anno e il governo "non dovrebbe mai più prendere in prestito una sola moneta".

"I paesi occidentali hanno legalizzato il bhang [marijuana]; perché non dovremmo?" Aggiunge.

Sebbene non abbia sostenuto le sue affermazioni con ricerche dettagliate, la legalizzazione della marijuana per uso industriale e medicinale è l'impegno centrale della sua campagna.

Il professor Wajackoyah afferma di non aver mai fumato marijuana, ma sarebbe la prima persona a farlo per festeggiare se il Kenya lo legalizzasse. "Non c'è niente di sbagliato nel fumarla quando è legalizzata e gli organismi di regolamentazione hanno approvato che venga fumata", dice.

Le opinioni del professor Wajackoyah sono state condannate dalla Chiesa cattolica del Kenya, che afferma che l'abuso di droghe tra i giovani peggiorerebbe se la marijuana fosse legalizzata. "Il nucleo familiare è minacciato dall'abuso di droghe che porta a rotture, violenze e persino morti", afferma il vescovo James Maria Wainaina.

Il professor Wajackoyah vede l'allevamento di serpenti come un altro importante pilastro dell'economia del Kenya. Dice che il veleno di serpente, che secondo lui è "più costoso dell'oro", verrà estratto per produrre antiveleno per uso medicinale, mentre la carne di serpente sarà esportata in paesi come la Cina, dove è considerata una prelibatezza.

"Possiamo avere un miliardo di dollari ogni anno per sostenere l'economia", afferma il professor Wajackoyah, senza rilasciare alcuna prova a sostegno della cifra. Dice anche che il Kenya dovrebbe esportare i testicoli delle iene, che in Cina vengono usati per scopi medicinali, dicendo che potrebbero guadagnare più della marijuana.

I gruppi faunistici e l'Unione dei veterinari del Kenya hanno reagito con indignazione. "Il commercio di testicoli di iena è vietato e rappresenta una minaccia per l'esistenza delle specie selvatiche", afferma il sindacato dei veterinari in una nota.

Aggiunge che la proposta è "una ricetta per un'altra pandemia" perché potrebbe portare alla diffusione di virus, batteri e parassiti da iene e serpenti agli esseri umani. Nonostante sia stato condannato per quella che i critici chiamano una campagna populista, i sostenitori del professor Wajackoyah lo ammirano per aver superato enormi difficoltà nella vita per candidarsi alla presidenza.