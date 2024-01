Un uomo da casa sua è riuscito a parlare con un astronauta con una vecchia antenna

Un uomo, semplicemente conosciuto come Doug, ha realizzato un sogno che molti potrebbero considerare irraggiungibile: ha stabilito un contatto diretto con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) utilizzando un'antenna costruita in casa.

Doug, un radioamatore entusiasta, ha raggiunto l'ISS mentre passava sopra la sua posizione nel luglio del 2023. "Ho realizzato numerosi contatti vocali e APRS [Automatic Packet Reporting System] tramite i satelliti FM e il ripetitore ISS", ha scritto Doug sulla sua pagina YouTube. "Ma ho sempre voluto parlare con un astronauta."

"Durante il weekend del Memorial Day, ho finalmente realizzato questo contatto. Ho parlato con Woody Hoburg dell'ISS. Che emozione." La possibilità di comunicare con un astronauta non è un evento quotidiano. Molti astronauti a bordo della stazione spaziale hanno licenze radioamatoriali e sono felici di parlare con gli operatori qui sulla Terra quando capita l'occasione.

La NASA, l'ESA, la CSA e Roscosmos partecipano al programma Amateur Radio on the International Space Station (ARISS), che incoraggia i bambini delle scuole a contattare la stazione spaziale, con l'obiettivo di espandere il loro interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. L'ISS organizza diverse sessioni di conversazione con i bambini delle scuole durante l'anno tramite radio, ma fa anche occasionalmente qualche chiacchierata con appassionati che utilizzano la propria attrezzatura.

"È piuttosto raro parlare con un astronauta al di fuori di un contatto educativo programmato. Ci sono diversi fattori che devono allinearsi affinché ciò accada", ha spiegato un operatore radioamatoriale a IFLScience dopo che lui e sua figlia Isabella hanno contattato l'astronauta Kjell Lindgren nell'agosto 2022.

In particolare, l'ISS deve passare entro la LOS [Line Of Sight]... in un momento che coincide con il 'tempo libero' dell'astronauta, cioè quando non stanno lavorando o svolgendo un compito ufficiale programmato (come l'allenamento). "Deve esserci un astronauta che sta attivamente utilizzando l'attrezzatura radioamatoriale per fare contatti non programmati."

