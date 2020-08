L'uomo che ha causato danni irreparabili alle statue moai lasciando il camion incustodito

Napa Nui, conosciuta da tutti noi come Isola di Pasqua è un'isola dell'Oceano Pacifico, appartenente allo stato del Cile, e nelle ultime settimane una delle più importanti statue moai è stata danneggiata da un residente che ha lasciato il proprio camion incustodito.

Camilo Rapu, il presidente della comunità indigena di Rapa Nui, ha affermato che questo avvenimento ha causato, oltre che ad un enorme torto nei confronti del patrimonio artistico della cultura locale, dei danni incalcolabili alla statua e alla sua piattaforma. "I moai sono strutture sacre e religiose, questa è un'offesa alla nostra cultura che ha cercato di sopravvivere negli anni, lottando per recuperare il proprio patrimonio attraverso l'archeologia."

La polizia locale ha esposto la versione ufficiale degli eventi secondo cui il camion, posteggiato con soltanto una pietra sotto la ruota posteriore che faceva da blocco in quanto il suo freno a mano era rotto, dopo essere stato lasciato incustodito, è scivolato giù per la collina investendo la povera statua dall'enorme testa. L'uomo è stato arrestato.

Pedro Edmunds Paoa, sindaco dell'isola, ha sfruttato l'occasione per rilanciare il progetto che avevano già proposto in passato, anche se lui e il suo gruppo politico furono ignorati: "E' il momento di imporre nuove leggi sul traffico, ci sono poche strade asfaltate e quasi nessun semaforo fuori dalla città principale di Hanga Roa." Il sindaco è preoccupato soprattutto dall'aumento di residenti e turisti, visto che ogni mese se ne contano circa dodici mila.

Si vede sempre più spesso come l'aumento della presenza di uomini e donne su determinati paesaggi possa portare a questi risultati. Gli habitat naturali di altre specie vengono squilibrati dal ritmo frenetico della vita umana, i patrimoni artistici vengono deturpati e che sia per disattenzione o per menefreghismo poco importa, il danno può rivelarsi irreparabile.