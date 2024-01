Un cittadino USA ha comprato tutte le riserve esistenti di un parabrezza militare: perché?

Essere un padre ansioso non è affatto semplice, soprattutto se hai parecchi soldi da spendere. Vorresti che tua figlia fosse costantemente al sicuro e faresti di tutto pur di esaudire questo desiderio. Ciò che tuttavia è riuscito a fare un giovane padre statunitense qualche anno fa è davvero incredibile.

Desideroso di costruire per la figlia la casa sull'albero più sicura al mondo, resistente agli urti e a qualsiasi tipologia di esplosione, quest'uomo - purtroppo anonimo - decise di comprare l'intera scorta disponibile sul mercato di una particolare tipologia di parabrezza militari, usati nei bombardieri nucleari.

Questi velivoli, i Northrop Grumman B-2 Spirit, sono i veicoli più costosi a esser mai stati realizzati e sorvolano costantemente il globo, monitorando gli scenari di guerra internazionali. Anche i B-2 possono tuttavia rompersi ed è per questo che l'USAF, l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, fu costretta a contattare questo facoltoso acquirente chiedendogli di rivendere un paio di parabrezza da impiegare urgentemente su alcuni velivoli danneggiati.

Se siete stupiti nell'apprendere che è possibile acquistare parti di un bombardiere nucleare, dovreste allora sapere che in verità esiste un grande mercato di aerei militari, di provenienza russa e americana, dov'è persino possibile acquistare un caccia sovietico MIG-29 funzionante. Quello che rende particolare l'intera vicenda dei B-2 Spirit è che in un primo momento il famoso inquirente ansioso non volle rivendere i parabrezza ai militari. Aveva già realizzato la casa sull'albero per sua figlia e non aveva intenzione di smontarla per fare un piacere all'esercito.

L'USAF fu costretta a comprare i parabrezza al doppio del loro valore di mercato e a promettere di riparare la casa sull'albero della bambina, appena nuovi pezzi sarebbero usciti sul mercato. Tuttavia, cosa aveva indotto l'aeronautica militare a sostituire il parabrezza di un suo velivolo? Un'oca canadese.

Durante un volo di routine, un B-2 incrociò accidentalmente uno stormo di questi uccelli e un'esemplare impattò contro il parabrezza, lasciando una crepa. Essendo un veicolo militare, il vetro doveva essere sostituito rapidamente, ma al momento della sostituzione il responsabile delle operazioni si accorse che tutti i parabrezza disponibili degli Stati Uniti ora appartenevano a un'unica persona e che l'azienda che li produceva aveva bisogno di mesi per spedire nuovi prodotti.

Questa storia, per quanto surreale, dimostra che l'amore di un padre nei confronti della propria figlia può essere infinito (forse anche un tantino esagerato) e che gli uccelli possono causare gravi danni ai mezzi come alle strutture.

Ogni anno milioni di uccelli impattano con edifici e pale eoliche, aumentando i costi di manutenzione e causando incidenti. Per questa ragione gli stessi progettisti di aerei e diversi architetti stanno cercando di risolvere la situazione, progettando varie tipologie di dissuasori.