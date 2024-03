Un uomo è stato condannato negli USA per aver deviato il corso di un fiume in un parco

Decidere di deviare il corso di un fiume non è mai scelta molto saggia da fare, soprattutto se ti trovi all'interno di un parco nazionale e non hai neppure le conoscenze necessarie per svolgere questo lavoro.

C'è lo insegna un recente caso di cronaca statunitense, dove un uomo è stato condannato per atti di vandalismo, deviando il corso di un fiume all'interno del Sleeping Bear Dunes National Lakeshorea Park del Michigan, in una delle zone costiere più importanti della regione dei Grandi laghi.

L'uomo - Andrew Blair Howard, un pescatore molto famoso nella zona - era infatti convinto che deviare il corso del fiume Platte, per accedere più velocemente tramite le barche all'interno del lago Michigan, fosse una soluzione intelligente, soprattutto per incentivare il turismo balneare e ittico della zona. Lui stesso si è lamentato per anni per non riuscire di raggiungere in fretta il lago, con la sua barca, a causa delle dune. Peccato che per raggiungere il suo scopo abbia provocato un piccolo disastro naturale, scavando con una pala meccanica una duna molto preziosa, la cui sabbia ora si è dispersa nel lago, intorbidendo l'acqua.

L'atto vandalico è avvenuto nel 2022 e ha portato alla creazione di un piccolo estuario, il cui canale principale ha la misura di 61 metri.

A spiegare alla comunità pubblica le ragioni della condanna è stato lo stesso procuratore Mark Totten, che ha seguito la causa. "Lo Sleeping Bear Dunes National Lakeshore Park è un gioiellino affacciato sul lago Michigan. Ogni anno innumerevoli visitatori apprezzano le sue acque incontaminate, le imponenti dune di sabbia, gli ecosistemi e le foreste ondulate. Prima della deviazione del fiume, il signor Howard ha avuto una disputa politica con il National Park Service per la gestione dell'area e dopo diversi confronti ha deciso di prendere la situazione in mano, in barba a qualsiasi legge. Ha arrecato danni gravissimi, non solo ecologici ma anche finanziari, e ha alterato permanentemente il paesaggio di cui molti godevano."

Questa deviazione potrebbe causare tra l'altro ancora più danni in futuro, a causa dell'innalzamento degli oceani provocato dal cambiamento climatico.

Per quando Howard continui a dichiararsi innocente e vittima di una pena smisurata - ovvero migliaia di dollari di multa e una condanna per reato federale - gli ambientalisti hanno festeggiato la decisione della corte, sempre più preoccupati per il futuro degli ecosistemi dei Grandi Laghi, divenuti molto sensibili a causa dei molteplici problemi ambientali che ne affliggono la superficie.

