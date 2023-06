Un uomo senza conoscenze matematiche ha stupito i matematici con le sue scoperte

Così come vi abbiamo già riportato precedentemente, il poligono a 13 lati, chiamato dal suo creatore David Smith, un tecnico di stampa in pensione, "il cappello", è la prima singola forma mai trovata in grado di coprire completamente una superficie piatta infinitamente grande senza mai ripetere lo stesso schema.

La cosa incredibile è che Smith ha affermato recentemente di non essere mai stato bravo in matematica (e forse esistono diversi motivi per spiegare ciò). La forma geometrica è chiamata anche "einstein" e la sua immagine speculare è richiesta una volta su sette per garantire che uno schema non si ripetesse mai.

In uno studio preliminare pubblicato online alla fine del mese scorso, Smith e i tre matematici che lo hanno aiutato a confermare la scoperta hanno rivelato una nuova forma: "lo spettro". E la cosa ancora più assurda è che non richiede un'immagine speculare, il che lo rende un einstein ancora più puro.

Dopo aver scoperto la forma per la prima volta a novembre, Smith decise di inviare una mail a Craig Kaplan, un informatico della Waterloo University del Canada, "che non corrispondeva alle sue normali aspettative su come si comportano le forme." Se si dovessero mettere insieme un mucchio di queste forme di cartone su un tavolo, si potrebbe continuare a costruire all'infinito senza che si stabilisca mai in uno schema regolare.

Utilizzando programmi per computer, Kaplan e altri due matematici hanno dimostrato che la forma ha continuato a farlo su un piano infinito, rendendola il primo einstein, o "monotile aperiodico". Meno di una settimana dopo l'uscita del loro primo articolo qualche settimana fa, Smith ha inviato un'e-mail a Kaplan con una nuova forma.

Tutti gli studiosi hanno espresso immenso stupore per il fatto che un traguardo del genere sia stato raggiunto (per due volte!) da qualcuno senza formazione in matematica.