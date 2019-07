Un uomo sta costruendo una Lamborghini, a grandezza naturale, utilizzando una stampante 3D

Le stampanti 3D stanno lentamente conquistando il mercato, e sono spesso impiegate sia dalle grandi aziende e sia dai privati, grazie al loro prezzo variabile e molto accessibile.

Una compagnia francese ha anche creato la prima casa stampata in 3D, un progetto che potrebbe essere usato in larga scala in futuro. Tempo fa inoltre, vi avevamo anche riportato che, grazie ad una stampante chiamata CFAM, sarebbe stato possibile stampare in 3D uno yatch o una gru.

Nonostante non sia uno yatch, il fisico Sterling Backus sta attualmente stampando in 3D una supercar ispirata alla Lamborghini Aventador, a grandezza naturale e nel proprio cortile di casa. Questo progetto, portato avanti in circa un anno e mezzo, è già costato circa 20.000 dollari.

Padre e figlio hanno infatti stampato i pannelli della carrozzeria, i fanali posteriori, i fari e persino le prese d'aria. Per garantire che l'auto fosse sicura da guidare, Backus ha avvolto alcune parti stampate in fibra di carbonio.

C'è da dire che l'automobile non è completamente stampata in 3D, il motore, il telaio e altri pezzi strutturali ed essenziali sono stati acquistati a parte. "Il nostro obiettivo è mostrare l'auto nelle scuole locali come parte di un progetto chiamato STEAM, per coinvolgere i bambini in Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica", ha dichiarato Backus.

"Il design delle parti è basato sulla Lamborghini Aventador, ma abbiamo cambiato significativamente ogni pannello, per aggiungere il nostro stile nel design", ha poi aggiunto Backus in un intervista a 3D Printing Media Network. "Inoltre, non vengono realizzati stampi e nessuno è in vendita. Questo è un progetto unico e non in vendita."