Un uomo ha costruito a mano un aereo della seconda guerra mondiale funzionante

La pazienza e la dedizione di Martin Phillips gli hanno fatto costruire, in un arco di tempo lungo 14 anni, un aereo della seconda guerra mondiale - precisamente uno Spitfire - a mano. Tutto ha inizio nel 1999, quando gli amici di Phillips gli fecero come regalo di compleanno un singolo rivetto proveniente dal caccia.

In precedenza l'uomo non aveva mai costruito (ovviamente!) un aereo, ma soltanto motociclette e scavatrici. Le informazioni necessarie per il suo obiettivo le ha trovate cercando online, nei libri e chiedendo aiuto agli esperti. Inizialmente Phillips ha passato molto tempo alla ricerca delle parti del caccia, girando per il Regno Unito e per il globo per cercare i pezzi necessari (a proposito, ecco l'aspetto di un bombardiere della seconda guerra mondiale sott'acqua).

Una volta in possesso di tutte le parti, l'uomo ha messo insieme un team di 50 persone in un capannone. Il progetto gli è costato in tutto 2,5 milioni di sterline, all'incirca 3 milioni di euro, e gli ha portato via all'incirca 14 anni della sua vita. Nel 2012, però, ha portato a compimento la costruzione del Mark IX Supermarine Spitfire.

Potreste non crederci, ma l'aereo era infatti perfettamente funzionante ed è stato testato sull'aerodromo di Filton a Bristol. Phillips, che si è commosso dopo aver visto la sua creatura volare, ha chiamato il suo aereo RR232 e ad oggi il veicolo è ancora in funzione e fa parte della flotta operata dalla Boultbee Flight Academy di Goodwood.

L'uomo non si è fermato e sta costruendo un altro caccia Spitfire e sta anche prendendo lezioni per pilotare queste bestie metalliche. C'è chi costruisce spade laser e chi aerei, ma sicuramente una cosa è certa: l'ingegno umano è incredibile.