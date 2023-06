Uomo decide di creare un nuovo stato in California, ecco la Repubblica di Slowjamastan

La Repubblica di Slowjamastan. Questo è il nome di quello che vuole essere un nuovo stato indipendente e che sta aspettando che le Nazioni Uniti diano lo "sta bene". Il suo primo colono, nonché fondatore, è Randy "R Dub!", DJ radiofonico con sede a San Diego che si è autodichiarato "sultano".

"Uno dei motivi per cui ho creato Slowjamastan è perché, dopo 193 paesi che ho visitato, volevo un 194esimo!" ha affermato Randy alla CNN. La capitale del paese si chiama "Dublândia" l'interno stato si trova al centro di un appezzamento di circa 45mila metri quadrati di deserto vuoto vicino al confine sud-est della California e a circa 150 chilometri da San Diego.

Il sultano afferma che questo sarà un luogo di relax dove "godere di buona musica e brava gente", ha istituito persino una valuta completamente nuova e ha iniziato a erigere un monumento per celebrare la fondazione del paese. Impresa a parte, molto probabilmente - come capita già con molte altre micronazioni di tutto il mondo come Sealand o l'Isola delle Rose - non sarà mai riconosciuta come stato sovrano da altre nazioni del mondo.

"Da quando la notizia dello Slowjamastan ha fatto il giro del mondo, ho ricevuto personalmente centinaia di e-mail e DM da nuovi meravigliosi amici in tutto il mondo, che desideravano legittimamente trasferirsi nello Slowjamastan per una vita migliore, chiedendo asilo da zone e situazioni che desiderano migliorare", ha scritto il fondatore della città nel post.

La nuova nazione attualmente è sicuramente deserta perché non offre nulla a chi cerca un luogo migliore, ma è possibile ottenere un passaporto per la modica cifra di "soli" 50 dollari.