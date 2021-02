L'Uomo di Denisova sopravvive (in parte) tra le popolazioni del Sud America

La ricerca, condotta dal prof. Kaustubh Adhikari della Open University, ha analizzato tratti somatici e genetici di volontari provenienti da varie parti dell'America de Sud (Brasile, Cile, Colombia , Messico, Perù), concludendo che la forma delle labbra dei nativi americani è eredità diretta dei nostri antichi parenti estinti.

In epoche antiche, sul pianeta coesistevano più specie di esseri umani: Neanderthal, Flores e Denisova hanno condiviso con i nostri più diretti antenati le risorse messa a disposizione della natura, incontrandosi e talvolta incrociandosi tra loro.

La presenza di parti del genoma degli uomini moderni derivato da quelli delle altre specie umane è nota da tempo, ma per la prima volta si è riusciti a definire con esattezza il rapporto tra scambio genico e caratteristiche del volto.

Per definire il rapporto tra caratteristiche genetiche e tratti somatici, sono stati prese in considerazione 59 misure biometriche dei lineamenti del volto.

In questo modo, ben 32 regioni del viso sono state messe in relazione ad altrettanti geni specifici, scoprendo che tra i nativi americani è diffuso un gene, TBX15, ereditato da antenati appartenenti alla specie Denisova. Da questo gene, concludono i ricercatori, dipende la forma tipica delle labbra di queste popolazioni.

"I geni della forma del viso che abbiamo trovato potrebbero essere stati il ​​prodotto dell'evoluzione man mano che gli antichi umani si sono adattati ai loro ambienti", ha detto il dott. Adhikari.

"Forse, la versione del gene che determina la forma delle labbra che era presente nei Denisoviani avrebbe potuto aiutare nella distribuzione del grasso corporeo per renderli più adatti ai climi freddi dell'Asia centrale, ed è stata trasmessa agli esseri umani moderni quando i due gruppi si sono incontrati e incrociati. "

Come sottolineato dal Dr. Pierre Faux, che insegna alla Università di Aix-Marseille e che ha collaborato alla ricerca, "a nostra conoscenza, questa è la prima volta che una versione di un gene ereditato da esseri umani antichi è associata a una caratteristica del viso negli esseri umani moderni".

“In questo caso, è stato possibile solo perché siamo andati oltre la ricerca eurocentrica; gli europei di oggi non portano alcun DNA dai Denisoviani, ma i nativi americani sì".

La presenza del genoma e delle caratteristiche fisiche di Denisova (e delle altre specie umane) in popolazioni moderne deve indurre l'uomo a ripensare la sua storia sul nostro pianeta. Alla visione di un Homo sapiens unico vincitore della lotta per la sopravvivenza andrebbe sostituita l'evidenza che in realtà le altre specie umane non sono estinte, ma sopravvivono ancora nel profondo di ognuno di noi.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances.