Un uomo è stato dichiarato innocente dopo 35 anni di prigione grazie ai Mythbusters

Grazie a una replica di un episodio di Mythbusters un uomo è stato dichiarato innocente dopo 35 anni di carcere. La storia ha inizio nel 1986, quando due fratelli vennero uccisi in un incendio all'interno di un appartamento a Chicago. Tra gli accusati di questo orribile gesto c'era il protagonista della notizia, insieme ad altre due persone.

Tutti e tre vennero successivamente condannati per omicidio di primo grado e incendio doloso aggravato, dopo aver ammesso - e sottoscritto alla polizia - di aver lanciato una bottiglia molotov attraverso una finestra del condominio. Le dichiarazioni, però, furono molte volte contestate perché due di questi uomini, tra cui John Galvan (il nostro protagonista), dichiararono di averle firmate dopo abusi fisici, mentre la terza di essere ubriaca.

Un altro problema riguardava l'atto in sé, che alla fine avrebbe aiutato John a ribaltare la situazione, poiché i giovani affermarono di aver acceso la molotov grazie a una sigaretta. Nonostante le incongruenze i tre andarono in carcere lo stesso e, decenni dopo, mentre Galvan stava guardando dalla sua cella della prigione un vecchio episodio di Mythbusters, scoprì che accendere una molotov con una sigaretta fosse semplicemente impossibile.

Nel frattempo un altro team di ricercatori dell'America's Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF) analizzò per puro caso lo stesso argomento. Il team provò per ben 2.000 volte ad appiccare un incendio sulla benzina utilizzando una sigaretta e, perfino spruzzando il carburante sulla parte incandescente, la fiamma non riuscì ad accendersi nemmeno una volta.

Utilizzando quindi le dichiarazioni di esperti di incendi dolosi per attestare l'impossibilità del divampare delle fiamme con questo metodo, insieme alle testimonianze di alcune violenze commesse dall'ufficiale di polizia per estorcere le confessioni, il team legale di Galvan è stato in grado di ottenere il suo esonero e la conseguente scarcerazione.