Questi sono l'uomo e la donna 'perfetti' secondo l'intelligenza artificiale

Come viene vista l'umanità da parte dell'IA? Chiaramente in base alle domande che vengono fatte al software, ma anche ai dati utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale, così un gruppo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari ha cercato di capire come si diffondono gli standard di bellezza irrealistici sul web.

Il progetto, in poche parole, ha chiesto ai generatori di immagini Dall-E 2, Stable Diffusion e Midjourney di creare il corpo femminile perfetto specificamente secondo i social media nel 2023, seguito dalla stessa richiesta ma per i maschi.

Il team ha scoperto che il 40% delle immagini generate dall'intelligenza artificiale raffigurava tipi di corpo non realistici, leggermente più per gli uomini che per le donne. Circa il 53% delle immagini ritraevano tonalità della pelle olivastra, mentre il 37% delle persone generate dall'IA aveva i capelli biondi.

"Considerando che i social media utilizzano algoritmi basati su quale contenuto ottiene più consensi, è facile indovinare il risultato di questi rendering. Possiamo solo supporre che il motivo per cui l'IA ha inventato così tante versioni strane dei fisici è perché queste piattaforme promuovono tipi di corporatura non realistici, tanto per cominciare", ha scritto il team.

Pregiudizi razzisti e sessisti sono stati ripetutamente trovati nei generatori di intelligenza artificiale. "Nell'era dei filtri di Instagram e Snapchat, nessuno può ragionevolmente raggiungere gli standard fisici fissati dai social media", scrive il team, "quindi, perché cercare di soddisfare ideali irrealistici?"