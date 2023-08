Uomo entra in un lago e muore fulminato, ecco com'è stato possibile

Il lago Lanier, in Georgia, noto per le sue acque insidiose, è stato teatro di un tragico incidente che ha visto la morte di un giovane uomo a causa di un evento tanto raro quanto inaspettato: l'elettrocuzione (o folgorazione).

Thomas Shepard "Shep" Milner, 24 anni, stava nuotando vicino al molo di famiglia quando ha iniziato a urlare, spingendo familiari e amici a tentare di soccorrerlo, come riportato dal The Atlanta Journal-Constitution.

Un vicino, che si trovava su una barca nelle vicinanze, ha tentato di salvare Milner, ma ha immediatamente avvertito una sensazione di bruciore. L'uomo è riuscito a tornare al molo e a spegnere un quadro elettrico, che sembrava essere la fonte del pericolo, prima di trascinare il ragazzo a riva.

Nonostante sia stato trasportato in ospedale, il giovane è purtroppo deceduto il giorno successivo.

Oltre alla morte di Milner, le ricerche sono in corso per un uomo di 27 anni scomparso sabato scorso nella pozza d'acqua. Il lago Lanier, creato artificialmente negli anni '50, ha acquisito una sinistra reputazione nel corso degli anni, con circa 500 persone decedute al suo interno. Alcuni sostengono addirittura che il lago sia maledetto a causa delle tombe non segnate che sono state sommerse durante la sua creazione (esistono laghi molto più mortali e non è uno scherzo).

Nel caso dell'incidente di elettrocuzione, gli investigatori non hanno ancora determinato come l'acqua sia diventata elettrificata, sebbene l'intervento del vicino per spegnere il quadro elettrico sembri essere un indizio importante.