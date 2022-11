Uomo finisce all'ospedale dopo aver mangiato un granchio vivo per 'vendetta'

Nonostante Albert Einstein non disse che la stupidità umana sia infinita, molte volte sembra esserlo davvero. Recentemente un uomo della provincia costiera orientale dello Zhejiang in Cina si è presentato in ospedale con forti dolori addominali e alla schiena per aver mangiato un granchio vivo.

Il paziente si chiama Lu ed è stato ricoverato per problemi al torace, al fegato, all'addome e all'apparato digerente. I medici inizialmente sono rimasti un po' straniti, poiché l'uomo - alle domande poste dai dottori - rispondeva in modo negativo, facendo presumere che non avesse alcun problema di salute... allora da dove arrivava questo malessere?

La soluzione è arrivata dalla moglie di Lu, che ricordò di come qualche mese prima suo marito avesse mangiato un granchio vivo per "vendetta" dopo che il crostaceo di fiume pizzicò la figlia. Si tratta di una scelta sciocca per tanti motivi, ma il pericolo principale di questa azione è dato dalla presenza di molti parassiti che vivono all'interno delle loro carni, e che di solito vengono eliminati attraverso la cottura.

Manco a dirlo, infatti, gli esami del sangue hanno mostrato che l'atto di vendetta di Lu lo ha fatto infestare con tre diversi parassiti. "Volevo vendicarmi di mia figlia", ha dichiarato l'uomo ai medici. "Quando eravamo vicino a un ruscello mia figlia è stata pizzicata da un piccolo granchio, quindi mi sono arrabbiato e me lo sono mangiato vivo per vendetta."

Il risultato di questo gesto? Un ricovero in ospedale e decine di giorni di giorni di farmaci per debellare i parassiti.