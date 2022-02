Uomo fotografa la nebulosa Rosetta dal suo cortile: il risultato è mozzafiato

L’astrofotografia è una pratica alquanto complessa ma estremamente affascinante; anche noi in passato abbiamo spiegato i primi passi da fare nell’ambito per avviarsi nella fotografia notturna dei paesaggi cosmici. C’è chi è già un maestro in tale settore, come lo statunitense Kevin Gill dietro l’ultima fotografia della nebulosa Rosetta.

Questa nebulosa si trova nella costellazione dell’Unicorno, nella Via Lattea, a circa 5.200 anni luce dalla Terra. La nebulosa in sé copre una distanza di circa 100 anni luce, ma non è particolarmente luminosa. Per tale ragione, fotografare tale roseo ammasso di gas e polvere non è stato propriamente semplice.

Grazie al suo telescopio, alle condizioni ottimali del meteo e alla sua macchina fotografia di alta qualità, Kevin Gill – software engineer e collaboratore del Jet Propulsion Laboratory della NASA – è riuscito nell’intento di fotografare Rosetta nel suo splendore rielaborando ogni singolo fotogramma fotografato in lunga esposizione ogni 30 secondi, per un arco temporale completo di cinque ore: “Era davvero difficile da vedere. Sapevo che la stavo guardando perché potevo vedere le stelle di riferimento [Betelgeuse e Procione] e sapevo di essere centrato su di essa, ma ci vuole davvero molta elaborazione per ottenere un buon risultato”, ha dichiarato.

Quello che vedete in copertina e in calce all’articolo è il prodotto finale di Kevin Gill e, diciamocelo, è meraviglioso: “Alla fine getterò tutto in macchina e andrò nel deserto del Mojave o qualcosa del genere per ottenere fotografie migliori. Per ora faccio quello che posso fare”, ha concluso Gill a Inverse.

E se volete cimentarvi a tutti gli effetti in un’esperienza simile, ecco come mettere in pratica l’astrofotografia.