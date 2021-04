Uomo getta delle monete all'interno di una turbina di un aereo e blocca il volo

Gli areoplani, nonostante le loro dimensioni, sono mezzi di trasporto davvero fragili e che hanno bisogno di un'accurata precisione per far funzionare tutto alla perfezione. Anche piccoli oggetti estranei, infatti, possono compromettere un intero sistema ben collaudato e avanzato come questo. Così come ci racconta questa storia.

Un uomo, mentre mentre si imbarcava sul suo volo da Weifang, in Cina, ha avuto la non brillante idea di lanciare sei piccole monete - a detta sua di "buona fortuna" - nel motore di un aereo in attesa della partenza. Contrariamente al gesto di buon auspicio, questa azione considerevolmente sciocca ha compromesso l'intero volo.

Fortunatamente i controlli pre-volo hanno accertato la presenza di oggetti estranei all'interno del motore e l'aereo non è arrivato a decollare. 148 passeggeri sono stati costretti ad aspettare fino al mattino successivo per effettuare il viaggio, mentre il signor Wang - questo il nome dell'uomo - è stato preso in custodia dalla polizia.

Non ci crederete, ma questa non è la prima volta che succede qualcosa del genere: nel febbraio del 2019, il 28enne Lu Chao dovette pagare 17.200 dollari di multa dopo aver lanciato monete in un motore a reazione, sempre con il medesimo "movente" della buona fortuna. "Quando viaggi in aereo, devi rispettare i regolamenti dell'aviazione civile", afferma la compagnia aerea.

Insomma, un gesto "innocente" e sciocco ma che poteva rivelarsi davvero dannoso. Fortuna che l'incidente è stato sventato. Altre curiosità in merito? Ecco qual è l'aereo da carico più grande del mondo ed ecco perché gli aerei sono rivestiti principalmente con vernice bianca.