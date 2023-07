Un uomo nel suo giardino ha trovato un'antichissima spada vichinga di 1.000 anni

Dove poteva succedere se non in Norvegia? Mentre un uomo stava scavano il terreno del suo giardino, ha fatto una scoperta che ha fatto vibrare il cuore degli archeologi: la tomba di un guerriero vichingo risalente a 1.100 anni fa, completa di una spada di ferro arrugginita spezzata in due pezzi.

Questo incredibile ritrovamento, avvenuto nel cortile di Anne e Oddbjørn Holum Heiland, ha permesso agli archeologi di datare la sepoltura alla fine dell'800 o all'inizio del 900, durante l'Età dei Vichinghi (che, a proposito, non erano tutti biondi).

Come se non bastasse, la spada non era l'unico tesoro sepolto. Altri reperti rinvenuti nella tomba includevano una lunga lancia progettata per essere utilizzata a cavallo, perle di vetro, una fibbia per la cintura in oro e una spilla di bronzo. Nonostante la ricchezza dei reperti, né resti umani né animali sono stati ancora ritrovati (e nemmeno elmi con le corna, perché non li usavano).

La scoperta è avvenuta a fine giugno nel distretto prevalentemente rurale di Setesdal, accanto a un lago a circa 200 chilometri a sud-ovest di Oslo. Oddbjørn Holum Heiland, il proprietario di casa, aveva iniziato a utilizzare un escavatore meccanico per sgombrare un punto nel suo cortile dove lui e sua moglie Anne avevano in programma di estendere la loro casa (e che adesso non potranno più fare per il momento).

La tomba e i suoi reperti sembrano essere appartenuti a un guerriero vichingo. "La lancia suggerisce che si trattava di qualcuno che era esperto nel combattimento a cavallo", affermano gli archeologi che stanno lavorando negli scavi.