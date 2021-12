Uomo guadagna 100mila Dollari con officina e banca nel metaverso: può diventare milionario

The Sandbox è uno dei metaversi più intriganti attualmente attivi e nel 2021 ha registrato entrate sorprendenti, complice il boom del settore. C’è chi, però, nel frattempo già guadagna cifre importanti all’interno di altre piattaforme concorrenti: un uomo ha accumulato quasi 100mila Dollari con officina e banca virtuali.

Come ripreso da Business Insider, l’investitore che è riuscito nell’intento di avere successo in un metaverso è il trentasettenne Robert Doyle, il quale si trova in possesso di un'autofficina virtuale e una banca all’interno di Polka City, piattaforma di gioco multi-blockchain lanciata proprio nel 2021. Al suo interno è possibile acquistare NFT che rappresentano taxi virtuali, distributori di benzina, cartelloni pubblicitari, veicoli e molto altro ancora. Una volta entrati in possesso di un bene specifico, gli utenti otterranno interessi settimanali pagati nel token nativo della piattaforma, ovvero il “polca”.

Sebbene non sia ancora particolarmente attiva e perfettamente funzionante, Polka City ha già attratto molto investitori alla ricerca di fortuna. Ciò è dovuto anche dal fascino del gioco, definito dai creatori e da altri utenti il “GTA delle criptovalute”.

Doyle è tra gli utenti coinvolti nell’iniziativa e, durante gli ultimi mesi di attività, è riuscito ad accumulare esattamente 111.646 polca, dal valore prossimo ai 100mila Dollari al momento della scrittura dell’articolo. Si tratta di un guadagno del 500% dovuto principalmente dall’officina in suo possesso: acquistata per 23.000 Dollari, in queste settimane gli sta portando guadagni importanti. Egli possiede anche una banca, acquistata per 3.500 Dollari e anch’essa fonte continua di entrate.

A Business Insider Doyle ha dichiarato quanto segue: “Penso che questo potrebbe essere un gioco da miliardi di dollari. […] Queste attività sono parte del videogioco finale, quindi mi manterranno per gli anni a venire ed è abbastanza incredibile. Potrò pagare il mio mutuo, le mie spese mediche, le rate dell'auto e sostenere la mia famiglia solo con questi NFT, non è pazzesco?”.

Egli però si è detto anche in parte timoroso per il futuro, avvertendo il pubblico dei rischi di questo investimento: “Ci vuole del tempo per capire in cosa ti stai cacciando. Devi guardare la capitalizzazione di mercato, devi guardare lo sviluppo, la comunità”. Per quanto rischioso, il metaverso gli sta già fruttando potenzialmente milioni di Dollari e il futuro, attualmente, sembra solo roseo.

