Gli atti d'amore sono gesti che racchiudono l'affetto e il bene che si vuole per una persona... ma come alcuni poeti decantano questi sentimenti non sono infiniti e alle volte finiscono. A proposito di ciò, qualche tempo fa ha fatto sicuramente scalpore la notizia di un uomo che ha fatto causa alla sua ex moglie per riottenere il suo rene, donatogli quando stavano insieme.

Protagonista di questa storia è il dottor Richard Batista, un ex chirurgo del Nassau University Medical Center di New York. Lui e sua moglie Dawnell si sposarono nel 1990 ma nel 2001, per aiutare a salvare la vita della sua consorte, il dottor Batista decise di donarle uno dei suoi reni. L'operazione andò bene e la moglie ritornò in salute.

Tutto è bene quel che finisce bene, tranne per il fatto che nel 2005 la consorte chiese il divorzio da suo marito a causa, secondo quanto riportato, dell'infedeltà e della violenza del coniuge (mentre l'altro partner affermava il contrario). Fatto sta che il dottor Batista non voleva soltanto metà della casa e del conto corrente, ma anche il rene donato alla moglie più 1.5 milioni di dollari per il valore dell'organo.

Ovviamente il tribunale degli Stati Uniti respinse la richiesta dell'uomo, sia perché non è eticamente corretto quantificare il valore di una parte del corpo, sia perché molto probabilmente è impossibile "rimuovere" un organo - sebbene si trovasse in un altro corpo in origine - e ridarlo al suo legittimo proprietario senza commettere diversi reati.

In futuro questi problemi non esisteranno più grazie all'esistenza di organi artificiali, come Aeson, che verranno recapitati direttamente dallo spazio.