Uomo dà informazioni finanziarie all'IA per farle prendere tutte le decisioni

C'è chi ha molti dubbi sull'intelligenza artificiale e c'è chi affida a questi software tutte le proprie informazioni finanziarie. Così recentemente Joshua Browder, CEO della startup DoNotPay, afferma di aver affidato tutta la sua vita finanziaria al modello GPT-4 di OpenAI nel suo tentativo dichiarato di risparmiare denaro.

"Ho deciso di esternalizzare tutta la mia vita finanziaria personale a GPT-4", ha twittato Browder. "Ho concesso ad AutoGPT l'accesso alla mia banca, ai rendiconti finanziari, al rapporto di credito e alla posta elettronica." In base ha quanto dichiarato Joshua, utilizzando l'IA avrebbe già rispariamo 217,85 dollari automatizzando attività che gli avrebbero fatto perdere tempo prezioso.

DoNotPay è una startup che sta cercando di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare dei veri e proprio "avvocati virtuali" e aiutare tutti coloro che hanno problemi con la legge, a partire da semplici multe fino a casi più seri in tribunale. Tuttavia questo esperimento non sembra star funzionando come si deve e il software non riesce a creare documenti legali.

Per questo motivo Browder ha sicuramente attuato una mossa tanto particolare proprio per mostrare cosa sono in grado di fare le IA. Il programma ha iniziato facendogli risparmiare soldi annullando gli "abbonamenti inutili", incluso uno a una palestra che costava 80,86 dollari al mese. Poi il software ha persino mandato una "lettera legale persuasiva" per ottenere un rimborso per un servizio WiFi durante un volo transatlantico della United Airlines.

Non solo: secondo quanto affermato dall'uomo, l'IA è persino riuscita a negoziare per suo conto per risparmiare più di 100 dollari su una bolletta mensile. Sembra una grande cosa, ma c'è un problema di fondo molto importante: chi vorrebbe dare all'intelligenza artificiale tutti i propri dati sensibili?