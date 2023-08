Un uomo si interroga sul come comportarsi al memoriale del padre spietato (dilemma etico)

Mettiamo per ipotesi che hai un amico che, per anni, ha sofferto della presenza del padre intollerante, narcisista ed esplosivo nella sua vita. Supponiamo che questi gli abbia reso l’infanzia e l’adolescenza un vero inferno, tra botte e urla. Ma poi, ad un tratto, il babbo muore e dice in un messaggio che non è in grado di chiedere scusa.

Al tuo povero amico, che chiameremo Filippo, sorge un dubbio: come comportarsi al memoriale del defunto padre? I suoi familiari hanno sempre minimizzato la crudeltà dell’uomo, ma Filippo ha comunque intenzione di partecipare alla cerimonia, per esser presente con la moglie e i figli. Tuttavia, egli teme di rovinare il tutto per ira recondita.

Questo dilemma etico è stato posto da un lettore del The New York Times. Il magazine, infatti, ha una rubrica dedicata a siffatta tipologia di questioni. A rispondere è sempre il filosofo Kwame Anthony Appiah, che abbiamo conosciuto quando si è trattato il problema degli ombrelloni incustoditi.

Egli ritiene che Filippo dovrebbe andare a quel memoriale, ma di parteciparvi con la consapevolezza che i familiari non riconosceranno mai la verità dietro i disagi e le cicatrici che si porta dietro e che sono stati provocati dal padre spietato. Forse, prima della cerimonia, potrebbe render noto alla sua famiglia allargata come veniva trattato dal papà, tramite un resoconto scritto.

Fateci sapere se gradite articoli di questo tipo, in cui si analizzano casi ipotetici. Ovviamente, siamo pronti a sentire la vostra nei commenti.