Quest'uomo ha subito un intervento chirurgico al cervello... 3500 anni fa

A Tel Megiddo, in Israele, i ricercatori hanno scoperto un teschio con un foro perfettamente quadrato; ergo, ha subito un’operazione al cervello. La particolarità? La tomba in cui è stato rinvenuto ha 3.500 anni.

“Posso solo ipotizzare sulla base della quantità di prove patologiche presenti su questo individuo che si sia trattato di un intervento a causa del deterioramento delle condizioni”, afferma Rachel Kalisher, bioarcheologa della Brown University. “Ma non abbiamo davvero una rispostachiara”.

Kalisher e colleghi hanno messo le mani sui resti di due fratelli dell’età del bronzo, sepolti insieme in un quartiere elitario di Tel Megiddo. Essi sono vissuti tra il 1550 e il 1450 a.C. Entrambi gli uomini hanno palesato segni di problemi si sviluppo e malattia croniche; tuttavia, solo ad uno di essi è stato aperto il cranio. Si dibatte sulle modalità dell’antica operazione chirurgica: il cranio è stato tagliato, perforato o raschiato? Queste pratiche, in realtà, non sono così rare nel mondo antico ma, in Medio Oriente, sembrerebbero esserci pochissimi casi documentati.

Secondo quanto riportato dagli studiosi della Brown University, i fratelli godevano di uno status sociale tale da potersi permettere cure più sofisticate, differentemente dai meno abbienti. Si pensa che, a seguito della morte del primo uomo, i “medici” abbiano attuato l’intervento nel disperato tentativo di alleviare i sintomi debilitanti del secondo…

Con scarsi risultati.

[Kalisher et al., 2023, PLOS One , CC-BY 4.0]