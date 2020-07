Un uomo, dopo aver subito lesioni al cervello, non riusciva più a vedere i numeri

Dopo avere subito un danno neurologico, un geologo all'improvviso non è più riuscito a percepire i numeri dal 2 al 9. Gli è stata diagnosticata la sindrome corticobasale causata da un danno significativo a due aree del cervello: la corteccia e i gangli della base. Tuttavia potrebbe ancora comprendere lettere, simboli e persino i numeri 0 e 1.

Molte persone che hanno questa malattia soffrono di sintomi come problemi di memoria, spasmi muscolari e difficoltà a camminare. In un video pubblicato dai ricercatori, il paziente cerca di copiare un '8' arancione, ma disegna invece quelli che sembrano dei scarabocchi sparsi con uno sfondo color arancione (potrete vedere in disegno in calce all'articolo).

In un altro esperimento, il team ha cercato di inserire immagini o parole all'interno o in prossimità di numeri. Il paziente poteva facilmente vedere le immagini e le lettere che si trovavano accanto, ma non poteva vedere le immagini inserite all'interno dei numeri. Il team ha lavorato con l'uomo per quasi otto anni, creando anche un sistema numerico surrogato che è stato in grado di utilizzare per continuare il suo lavoro fino al suo pensionamento alcuni anni dopo.

Tuttavia, i ricercatori hanno davvero capito cosa stava realmente accadendo all'interno del suo cervello quando hanno utilizzato l'elettroencefalografia (EEG). Quando il paziente guardava un numero con una faccia o una parola al suo interno, nonostante non capisse il suo contenuto, i ricercatori pensavano che il suo cervello ne fosse capace. "Era completamente inconsapevole del fatto che una parola fosse lì, ma il suo cervello non stava solo rilevando la presenza di una parola, ma identificando quale particolare parola fosse", afferma Teresa Schubert, scienziata dell'Università di Harvard.

"Il suo cervello ha rilevato i volti delle cifre senza esserne consapevole", continua David Rothlein di VA Boston Healthcare. "Questi risultati mostrano che il cervello del paziente sta eseguendo elaborazioni complesse in assenza di consapevolezza."