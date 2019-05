Uomo sulla Luna, Trump promette di alzare il budget della NASA di 1,6 miliardi

Trump ha promesso di irrobustire ulteriormente il budget della NASA in vista della missione spaziale per portare nuovamente l'uomo sulla Luna. "Tutti noi dovremmo essere entusiasti, è una notizia che ci dà una forte spinta", ha detto il N.1 dell'agenzia, Jim Bridenstine.

"La mia amministrazione stra restaurando il prestigio della NASA, e torneremo sulla Luna, poi tocca a Marte", ha detto il Presidente degli Stati Uniti su Twitter. "Sto per aggiornare il mio budget per aggiungere altri 1,6 miliardi di dollari, così possiamo tornare nello Spazio in 'a BIG WAY' [sic]".

Il budget della NASA per l'anno fiscale 2020 era inizialmente stato fissato dalla stessa agenzia a 21 miliardi, la decisione di aumentarlo ulteriormente è sicuramente una bella notizia, contando che per portare l'uomo sulla Luna la NASA gioca con tempistiche strettissime; prova ne è la proposta di lander lunare della Lockheed Martin, che risponde proprio alle esigenze di una produzione celere, per rispettare la deadline fissata per il 2024.

Donald Trump ha mostrato da sempre una forte attenzione per i programmi spaziali, anche se a volte questa si è tradotta in uscite giudicate quantomeno singolari, come la decisione di istituire una Space Force, o la richiesta alla NASA di portare l'uomo su Marte entro la scadenza del suo primo mandato.