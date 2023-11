Un uomo ha mandato il suo DNA sulla Luna per farsi clonare dagli alieni

Kenneth Ohm, un professore di fisica, ha deciso di inviare il suo DNA sulla Luna, non solo come un simbolico gesto postumo, ma con la speranza, forse non del tutto seria, che civiltà aliene avanzate o futuri umani possano trovare il suo codice genetico e utilizzarlo per scopi straordinari.

Ohm ha pianificato di inviare il suo DNA al polo sud lunare, un luogo che, per molti, rimane avvolto nel mistero e nell'ignoto. La sua idea è che, in un lontano futuro, il suo DNA possa essere scoperto e utilizzato per scopi che vanno dall'essere esposto in uno zoo intergalattico al creare un esercito di cloni di Ken Ohm da distribuire in tutto l'universo.

L'idea di inviare resti umani o DNA nello spazio non è nuova. Già dal 1994, aziende come Celestis offrono servizi di sepoltura spaziale, lanciando le ceneri dei defunti in orbita attorno alla Terra, nello spazio profondo o sulla superficie lunare. Personaggi famosi come Nichelle Nichols, l'attrice di Star Trek, e il creatore della serie Gene Roddenberry, hanno scelto questa forma di sepoltura celestiale.

Tuttavia, il piano di Ohm porta questa idea a un nuovo livello, mescolando desideri personali con la speranza, forse un po' irrealistica, di influenzare il futuro dell'umanità o addirittura di altre civiltà. In un mondo dove la morte è spesso vista come la fine definitiva, l'idea di Ohm sfida questa concezione, proponendo un modo di lasciare un segno che potrebbe, in teoria, durare per millenni, se non addirittura influenzare la vita su altri pianeti.