Uomo mette mano nel recinto di uno zoo, insulta un giaguaro e l'animale lo ferisce

"Solo due cose sono infinite: l'Universo e la stupidità umana". Nonostante molti pensano che questa frase sia stata detta dal famoso Albert Einstein, ma in realtà si tratta solo di una "voce", descrive perfettamente la stupidità che possono raggiungere certi individui... così come quello che è successo in uno zoo in Florida.

Nello Jacksonville Zoo and Gardens, in Florida, il 3 agosto, un uomo ha deciso di infilare la mano all'interno di un recinto di un giaguaro. Il soggetto, sicuramente con qualche rotella fuori posto, ha innanzitutto scavalcato il primo recinto di sicurezza e si è avvicinato il più possibile al secondo recinto, così da avere un "incontro più intimo" con il felino.

Una volta qui, però, l'uomo ha iniziato - senza alcun motivo - ad insultare il giaguaro. La fine della storia? L'animale ha utilizzato i suoi artigli contro il braccio dell'uomo che, ferito, ha lasciato dietro di sé una scia di sangue. "Questo è un individuo che non stava usando la testa", ha dichiarato il vice direttore dello zoo Dan Maloney."Ha infilato la mano attraverso la rete che separa i giaguari dall'esterno".

Il giaguaro di 12 anni, chiamato Harry, è la prima volta che viene coinvolto in una cosa simile da 11 anni di presenza all'interno dello zoo. I gestori del parco degli animali non hanno alcuna intenzione di prendere precauzioni contro la creatura. "Ha agito come parte del normale comportamento di un animale selvatico", ha dichiarato al Florida Times-Union il direttore del marketing dello zoo, Kelly Rouillard. "Ci aspettiamo questo tipo di comportamento dagli animali selvatici e non gli succederà nulla".

Lo zoo ha anche dichiarato che non spargerà denuncia contro l'uomo che ha attuato il pericolo gesto, trasferito in ospedale subito dopo per ferite non mortali, e speriamo che abbia capito la lezione.

A proposito della creatura in questione: ecco un filmato di un giaguaro che uccide brutalmente un felino e un rarissimo giaguaro di colore nero.