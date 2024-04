Un uomo è stato morso mentre era in bagno... da un ratto da toilette

Uomo canadese di 76 anni ha vissuto un'esperienza da incubo nel bagno di casa sua a Montréal, Québec, quando un ratto nascosto nella tazza del WC lo ha morso a due dita mentre tentava di rimuoverlo. Nonostante un primo intervento al pronto soccorso, l'uomo ha iniziato a manifestare sintomi allarmanti quasi tre settimane dopo l'incidente.

Ritornato in ospedale, si è scoperto che le ferite alle dita erano quasi guarite, ma il suo stato di salute era seriamente compromesso, con pressione bassa e battito cardiaco accelerato (nonostante possa sembrare, non è vera la diceria sui topi). Gli esami hanno rivelato danni ai reni e una pericolosa diminuzione delle piastrine nel sangue, sintomi che hanno portato alla diagnosi di sepsi e disfunzione multi-organo, costringendo i medici ad ammetterlo d'urgenza in terapia intensiva.

La causa dietro questa escalation? Leptospirosi, una malattia infettiva trasmissibile dall'animale all'uomo causata dai batteri del genere Leptospira, scoperta attraverso analisi di sangue e urina. Questa patologia, nota anche come malattia di Weil, è la più comune infezione a trasmissione zoonotica a livello globale, con più di un milione di casi all'anno che risultano in circa 60.000 decessi.

Sebbene spesso si manifesti con sintomi lievi, quali febbre e dolori muscolari, circa il 10% dei casi evolve in forme gravi con rischio di morte. Grazie a un tempestivo trattamento antibiotico, l'uomo ha visto un miglioramento dei sintomi ed è stato dimesso dalla terapia intensiva dopo alcuni giorni. Questo episodio sottolinea un'insidiosa via di trasmissione della leptospirosi: il contatto con l'urina di animali infetti, in questo caso presumibilmente trasportata dalla bocca del ratto attraverso il morso.

Nonostante ciò, i ratti non sono certamente cattivi e questo si è rivelato essere uno sfortunato incontro.

