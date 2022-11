Uomo muore dopo aver fatto la sua prima doccia, non si lavava da decenni

Quante volte “dovremmo” fare il bagno? Ecco, questo è uno di quei quesiti a cui vorremmo una risposta priva di “se”, ma sarebbe impossibile rispondere alla domanda senza fare mente locale sul contesto. È ovvio (e giusto) sentire il bisogno di una doccia dopo un intenso allenamento, ma nel mondo ci sono molte persone che si lavano ogni giorno.

Il nostro corpo potrebbe soffrire per queste abitudini portate all’eccesso. La pelle esposta ogni giorno all’acqua calda è più incline a seccare e a rendere l’epidermide più delicato. Ma oggi non parleremo di “maniaci del pulito”, bensì vi narreremo di un caso totalmente opposto: ecco la storia dell’uomo che è morto poco dopo aver fatto la sua prima doccia, dopo decenni.

Rinunciare a un bagno, dopo un’intensa giornata di lavoro o di palestra, è da evitare il più delle volte. Elizabeth Tanzi, del dipartimento di dermatologia del George Washington University Medical Center, riferisce che “quando la pelle non viene pulita, può prudere a causa della mancanza di esfoliazione e su alcune zone può formarsi un'eruzione cutanea squamosa e grassa”.

Questa, ha ammesso Tanzi, è una generalizzazione e diversi tipi di pelle reagiscono in modo diverso. Tuttavia, casi come quello di “Amou Haji” dell'Iran sono decisamente anomali. Come la maggior parte dei nomi, “Amou Haji” ha un significato ben preciso, tant’è che viene utilizzato come soprannome a persone in età avanzata, ma oggi, in Iran, lo si associa all’uomo protagonista di una storia straordinaria.

Vi sorprenderà sapere che la fobia di fare il bagno non è una paura così rara; infatti, Haji si rifiutava categoricamente di fare il bagno, col timore che una spietata doccia lo avrebbe fatto ammalare. La gente del suo villaggio natale, Dejgah, ha cercato più volte di convincere l’uomo a lavarsi, senza ottenere buoni risultati. Per farvi comprendere la caratura del personaggio, stiamo parlando di una persona che, si racconta, abbia “mangiato carne di manzo e fumato [una] pipa piena di escrementi animali”.

Nel fatidico 2022, Haji si convince a fare un bagno per la prima volta, dato che l’insistenza del popolo si faceva sempre più opprimente. La BBC racconta che il suo corpo era coperto da “fuliggine e pus”.

Haji Amou ci ha lasciati proprio il 23 ottobre di quest’anno, pochi mesi dopo la sua prima doccia. L’uomo, nonostante lo stile di vita opinabile, è riuscito a vivere fino a 94 anni (voi continuante a lavarvi, però). Egli non faceva il bagno da più di sei decenni,superando, non formalmente, il precedente record mondiale di Kailash Singh di 38 anni lontani dall’acqua.

[AFP/GETTY]