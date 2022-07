Quest'uomo non ha avuto più bisogno di dormire per 40 anni dopo un'incidente

Il sonno è essenziale per la nostra mente e il nostro cervello. Tuttavia, se è la nostra materia grigia a non averne bisogno, gli esseri umani potrebbero tranquillamente vivere senza dormire, come il caso di Paul Kern, un soldato ungherese della prima guerra mondiale che non ha dormito per 40 anni.

Kern non è nato con questo "superpotere", ma lo ha ottenuto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile durante il primo conflitto mondiale. Dopo che la pallottola trapassò la sua tempia destra, il soldato venne portato d'urgenza all'ospedale di Lemberg e curato. Sorprendentemente e contro tutte le aspettative, Kern si riprese dalle ferite riportate.

E fu in questo momento che si rese conto della sua nuova "abilità". Il veterano, semplicemente, non riusciva più a dormire, ma non provava stanchezza per questa mancanza. I medici non credevano che le condizioni di Kern fossero reali, ma l'ex soldato girò mezzo mondo per consultare professionisti capaci di capire il suo problema.

Sono tante le teorie proposte dai medici: per alcuni il proiettile potrebbe aver danneggiato o rimosso la parte del suo cervello responsabile del sonno; mentre per altri Kern potrebbe aver sperimentato il "microsonno", episodi involontari di sonno della durata di pochi secondi che fanno sembrare sveglio chi ne soffre (con tanto di occhi aperti), ma il cervello non elabora le informazioni e si verificano cali di attenzione.

La scienza non è mai riuscita a dare una risposta, ma incidenti simili si sono verificati spesso nel corso degli anni: come l'uomo attraversato da un raggio di protoni e sopravvissuto.