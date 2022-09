L'uomo non ha questa parte del corpo rispetto alle scimmie... per fortuna!

A volte la semplificazione evolutiva conduce ad un maggiore evoluzione. È il caso di una specifica parte del nostro corpo. Uno studio ci dimostra cosa è davvero successo.

Nonostante vi siano animali in grado di cantare come l'essere umano, un team di ricercatori dell'università di Kyoto in Giappone, ha osservato che noi differiamo dalle scimmie per la mancanza di una struttura anatomica definita "membrana vocale", ovvero piccole estensioni delle corde vocali.

Il gruppo di esperti ha studiato la laringe di 43 specie di primati e oltre ad osservare la presenza di questa membrana vocale, ha rilevato anche delle strutture laringee chiamate "sacche d'aria" che andrebbero a consentire alle scimmie la produzione di richiami. Secondo i ricercatori, è stata proprio la perdita evolutiva di questi tessuti a consentire all'uomo un'evoluzione più stabile dell'apparato vocale, fondamentale per il linguaggio.

Il dott. Fitch dell’Università di Vienna e coautore dello studio, ha infatti spiegato che: "Le membrane vocali consentono ad altri primati di emettere richiami più forti e acuti rispetto agli esseri umani, ma rendono più frequenti le irregolarità vocali."

Tuttavia, nella ricerca sono state incluse solo specie viventi, dal momento che i tessuti molli tendono a non conservarsi facilmente nei fossili, sollevando dunque alcuni dubbi di carattere storico.

Ciò che infatti ci si chiede, è quando sia avvenuto precisamente tale cambiamento. Secondo Fitch è probabile che la semplificazione laringea sia avvenuta in un precursore umano, ovvero quell'Australopithecus lontano parente di Lucy, apparso per la prima volta in Africa circa 4 milioni di anni fa.

Si tratta tuttavia ancora di supposizioni, ma ciò che sicuramente resta interessante è scoprire come alle volte nell'evoluzione, ciò che a prima vista sembrerebbe essere deficitario, in realtà aiuti a sviluppare nuove caratteristiche.