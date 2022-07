Se quest'uomo non fosse sopravvissuto al Titanic, non avremmo questo famoso compositore

Sapete che non esiste solo Yiruma come compositore giapponese? Haruomi Hosono è uno dei maggiori architetti della musica pop giapponese moderna, secondo Light in the Attic. Insomma, senza Hosono la storia della musica nipponica sarebbe molto più snella. Per fortuna il nonno del compositore riuscì a salvarsi dal naufragio del Titanic...

Esatto, il nonno del famoso musicista era l'unico giapponese sopravvissuto al Titanic.

Masabumi Hosono nacque nel 1870 e studiò alla Tokyo Higher Commercial School e alla Tokyo School of Foreign Languages. Forse a causa delle sue abilità linguistiche, fu inviato in Russia dal Ministero dei Trasporti giapponese nel 1910. Dopo un breve soggiorno a Londra, salì a bordo del Titanic.

L'esperienza di Masabumi Hosono la notte in cui il Titanic affondò è registrata in dettaglio. Questo perché ha scritto della sua sopravvivenza in una lettera a sua moglie. Hosono, che aveva un biglietto di seconda classe, si svegliò la notte del disastro bussando alla sua porta. Si avvicinò al ponte, dove i passeggeri venivano caricati sulle scialuppe di salvataggio, ma gli fu detto di spostarsi sui ponti inferiori perché era uno straniero.

"Ho cercato di prepararmi all'ultimo momento senza agitazione, decidendo [in caso di disgrazia] di lasciare questo mondo orgogliosamente come giapponese. Ma mi sono trovato comunque a cercare e ad aspettare ogni possibile possibilità di sopravvivenza", ha ricordato.

La sua occasione è arrivata quando l'ufficiale responsabile di una delle scialuppe di salvataggio ha detto che c'era spazio per altri due passeggeri. Un altro uomo è poi salito sulla barca. Alla fine, la sua scialuppa di salvataggio è stata salvata dalla Carpathia, celebre nave che trasse in salvo i naufraghi del Titanic.

Al ritorno in Giappone, è stato intervistato da alcuni giornali. In un resoconto di Norbert Zimmermann in "Titanic: Chronology of a Disaster", è spiegato che la società giapponese gli era particolarmente ostile perché aveva violato i valori dei samurai non “affondando insieme alla nave”. Margaret Mehl spiegherà poi che la nazione del Sol Levante sarà più toccata per aver ignorato l’ideale di lasciare che donne e bambini scappassero per primi.

Fu licenziato dal suo lavoro nel 1913 e fu citato come un cattivo esempio in un libro di testo di etica e morale per bambini, negli anni '10. Tuttavia, fu riassunto dal Ministero dei Trasporti come appaltatore, subito dopo. La lettera in cui racconta la sua sopravvivenza è stata pubblicata dopo la sua morte nel 1939.