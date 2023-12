Questo uomo NON starnuta e gli succede una cosa davvero terribile

Un caso medico insolito e preoccupante è stato recentemente documentato: un uomo ha subito uno strappo alla trachea per aver trattenuto uno starnuto. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, sofferente di febbre da fieno, guidava la sua auto. Sentendo arrivare uno starnuto, ha deciso di reprimere il riflesso chiudendo la bocca e pizzicando il naso.

Subito dopo, ha iniziato a provare un forte dolore al collo e un gonfiore. Arrivato al pronto soccorso, l'uomo presentava ancora dolore e gonfiore, ma non aveva problemi a parlare, deglutire o respirare, sebbene avesse un movimento limitato del collo. I medici, esaminando la zona, hanno sentito un leggero rumore crepitante (per fortuna che non ha tenuto gli occhi aperti).

Gli esami radiografici hanno rivelato la presenza di enfisema chirurgico, una condizione in cui l'aria entra e rimane intrappolata sotto la pelle. Una TAC ha poi scoperto una lacerazione lunga 2 millimetri, larga 2 millimetri e profonda 5 millimetri nella trachea dell'uomo. Si ritiene che questo sia il primo caso noto di perforazione tracheale spontanea causata dal trattenere uno starnuto.

Chiudendo naso e bocca, l'uomo potrebbe aver aumentato la pressione nelle sue vie aeree superiori di oltre 20 volte rispetto alla norma durante uno starnuto. Fortunatamente, il paziente non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico ed è stato dimesso dopo due giorni di osservazione, con la ferita completamente guarita dopo cinque settimane. Tuttavia, gli autori del rapporto del caso raccomandano di prendere questo incidente come un avvertimento.

"Tutti dovrebbero essere avvisati di non soffocare gli starnuti pizzicando il naso mentre si tiene la bocca chiusa, poiché può provocare la perforazione della trachea", hanno scritto. Sebbene questo particolare caso di strappo tracheale spontaneo sia una prima osservazione, può verificarsi per motivi diversi dallo starnuto.

A proposito, non trattenetevelo neanche dopo il caffè.